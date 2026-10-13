はな「私とマーク・パンサーが受かったという（笑）」MTV JAPANのVJ時代を回顧

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。「生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと」をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回のゲストは、モデルの「はな」さん。人生の分岐点などについて語っていただきました。

◆「そのままでいい」と支えてくれたVJ時代

唐橋：（番組の事前）アンケートで「人生の分岐点」について挙げてくださったのが、1992年からのMTV JAPANのビデオジョッキー（VJ）を担当したこと、とのことで。

はな：20歳のときに、MTVでVJを募集していて、私の知り合いのキャスティングの方が「受けてみれば？」って声をかけてくださったんですよね。日本語と英語が使えるお仕事はずっとしたかったので、おしゃべりの仕事はやったことないけどやってみるっていうので受けたら、私とマーク・パンサーが受かったという（笑）。

唐橋：VJというのは、ビデオを見ながらいろいろお喋りしたり、ってことですか？

はな：そうです。プロンプター（※話す内容をモニターや透明なガラス板に映し出し、聞き手やカメラ目線を保ったまま原稿を読むための装置）に台本が映るんですけれど、視力があまりよくないので読めなくて。そうすると、目が細くなっちゃうじゃないですか。そんなのかわいくないから、前の晩に1週間分の台本を丸暗記して挑んでいましたね（笑）。

唐橋：それはすごいですね！

はな：前の晩に絵巻物のような台本がFAXで届くんですよ（笑）。それを一生懸命暗記して、毎週収録していました。懐かしい。初めてのことだったから、話すのも遅いし、つたなかったんですけど、ディレクターさんがすごくいい方で。自信をなくす機会が多かったんですけど、その方だけは「そのままでいい」って言ってくれて。そういう方が1人いると、下手くそでも頑張って好きなことを続けていれば伝わるんだと思いましたし、楽しい日々でした。その方とは今でも仲良しです。

――番組では他にも、土曜の朝時間の過ごし方、インターナショナルスクール時代のエピソードや、モデル業に進んだ転機などについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/