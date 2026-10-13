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ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手は、ミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で2回2/3を投じ、失点3で降板した。ポストシーズンでは自己最短の登板となり、デーブ・ロバーツ監督がその交代について説明した。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のトーマス・L・ミュレイ記者が10月12日（日本時間13日）に報じている。



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山本はこの日、2回2/3（75球）を投じて被安打4、与四球2、奪三振1、失点3を記録。クリスチャン・イエリチ外野手に2点適時打を許し、ブルワーズに2-3と逆転された直後にマウンドを降りた。



そのイエリチとの対戦前には、ジェーク・バウアーズ内野手を相手に自身のキャリア最多となる12球を費やす対戦を経験。フルカウントから6球連続でファウルにされるなど、球数を大きく消費した。



さらにその前のデービッド・ハミルトン内野手、ジャクソン・チョウリオ外野手、ブライス・チュラング内野手、ウィリアム・コントレラス捕手との対戦でも計22球を要しており、ブルワーズ打線の粘りに苦しめられた。



苦しい投球となった山本についてロバーツ監督は「その時点で被害を食い止めなければならないと感じた。相手は本拠地で、明らかに勢いを感じている。ハミルトンが先頭打者として出塁し、盗塁を決め、チーム全体がその勢いに乗っていた」と言及した。



シーズンを通して安定していた山本が崩れるのは、ロバーツ監督にとっても想定外だっただろう。ドジャースはワールドシリーズ進出が危うい状況になったが、まだ山本がマウンドに上がる可能性は残されており、状況を立て直してくれることを期待するしかない。











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