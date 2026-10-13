今日の運勢 10月14日（水）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月14日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月14日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】射手座（いて座）
イメージ通りに物事が進むなど、運の良さを感じられるようです。今日は、買い物に行くのもおすすめ。欲しかったものが安く手に入るなどラッキーがありそう。家族にプレゼントを購入するのも良いでしょう。
【2位】獅子座（しし座）
気の合う仲間ができるかも。楽しそう・面白そうだと思ったものには参加してみましょう。仲間が増えていくと、そこから新たな恋も始まる予感。今日はお気に入りのファッションで出かけてみて。
【3位】牡羊座（おひつじ座）
色々な文化や歴史に触れると学びが深まるようです。海外のニュースに目を向けてみるのも良いでしょう。新しいことを知っていくと、ますますモチベーションが高くなるようです。
【4位】双子座（ふたご座）
周りからサポートが入りやすい時です。困っていたことがあったとしても、解決の糸口が見つかることでしょう。助けてもらったら、きちんとお礼をしましょう。ランチなどをご馳走するのもあり。
【5位】天秤座（てんびん座）
好きなことを楽しめるようです。気になるイベントなどがあれば顔を出して。カラフルな建物やアイテムを見るとモチベーションが上がりそう。健康づくりにも関心が出てきそうなので、食生活を見直してみると良いかも。
【6位】水瓶座（みずがめ座）
友達と遊ぶなどリフレッシュできることでしょう。さらに身近なものを整理していくと、大切なものが増えていくようです。自分の置かれている環境や立場に対して、改めて感謝の想いが芽生えるかも。
【7位】乙女座（おとめ座）
曖昧にしていたものが整理されていくようです。言いづらいことも、正直に話してみると風向きが変わりそう。今夜は、ぐっすり眠れるための工夫も忘れずに。頭の位置などを変えてみても良いかも。
【8位】魚座（うお座）
努力していることがあると周りにも良い影響を与えるようです。短期目標を作り、実行していくと良いでしょう。金銭面の管理方法などを見直してみるのもありです。いい加減にしていたことがあれば整理してみましょう
【9位】蠍座（さそり座）
好きな音楽などを聞きながらリラックスしてみて。収入がアップするようなアイデアがひらめくなど、何かプラスになることがありそうです。昔好きだったモノにもう一度向き合ってみるのも◎。
【10位】山羊座（やぎ座）
なんとなくモヤモヤする場合は、思いきって見た目を変えてみましょう。好きなアーティストのライフスタイルなどを真似てみるのもあり。自分の良い面が周りに伝わりやすくなるよう工夫してみて。
【11位】牡牛座（おうし座）
何事も焦らなければ上手くいきそう。感情的になっているなと思ったら、気分を入れ替えるために一人の時間を持ちましょう。長めの散歩や筋トレなどで軽く汗をかくのもおすすめです。
【12位】蟹座（かに座）
今日は、無理をしないことがベスト。ストレスがあるならば、自然が豊かな場所に行ってみると良いかも。部屋の中に自然を感じられるようなアイテムを置くのもおすすめ。心に正直になってみましょう。
【今日の一言メッセージ】
秋の夜長に読書をしてみると良いでしょう。普段読まないジャンルのものを手に取ってみるのも楽しそう。自分とは違う価値観に触れると、心も豊かになっていくようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/