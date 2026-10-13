今日の運勢 10月14日（水）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月14日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月14日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？イメージ通りに物事が進むなど、運の良さを感じられるようです。今日は、買い物に行くのもおすすめ。欲しかったものが安く手に入るなどラッキーがありそう。家族にプレゼントを購入するのも良いでしょう。気の合う仲間ができるかも。楽しそう・面白そうだと思ったものには参加してみましょう。仲間が増えていくと、そこから新たな恋も始まる予感。今日はお気に入りのファッションで出かけてみて。色々な文化や歴史に触れると学びが深まるようです。海外のニュースに目を向けてみるのも良いでしょう。新しいことを知っていくと、ますますモチベーションが高くなるようです。周りからサポートが入りやすい時です。困っていたことがあったとしても、解決の糸口が見つかることでしょう。助けてもらったら、きちんとお礼をしましょう。ランチなどをご馳走するのもあり。好きなことを楽しめるようです。気になるイベントなどがあれば顔を出して。カラフルな建物やアイテムを見るとモチベーションが上がりそう。健康づくりにも関心が出てきそうなので、食生活を見直してみると良いかも。友達と遊ぶなどリフレッシュできることでしょう。さらに身近なものを整理していくと、大切なものが増えていくようです。自分の置かれている環境や立場に対して、改めて感謝の想いが芽生えるかも。曖昧にしていたものが整理されていくようです。言いづらいことも、正直に話してみると風向きが変わりそう。今夜は、ぐっすり眠れるための工夫も忘れずに。頭の位置などを変えてみても良いかも。努力していることがあると周りにも良い影響を与えるようです。短期目標を作り、実行していくと良いでしょう。金銭面の管理方法などを見直してみるのもありです。いい加減にしていたことがあれば整理してみましょう好きな音楽などを聞きながらリラックスしてみて。収入がアップするようなアイデアがひらめくなど、何かプラスになることがありそうです。昔好きだったモノにもう一度向き合ってみるのも◎。なんとなくモヤモヤする場合は、思いきって見た目を変えてみましょう。好きなアーティストのライフスタイルなどを真似てみるのもあり。自分の良い面が周りに伝わりやすくなるよう工夫してみて。何事も焦らなければ上手くいきそう。感情的になっているなと思ったら、気分を入れ替えるために一人の時間を持ちましょう。長めの散歩や筋トレなどで軽く汗をかくのもおすすめです。今日は、無理をしないことがベスト。ストレスがあるならば、自然が豊かな場所に行ってみると良いかも。部屋の中に自然を感じられるようなアイテムを置くのもおすすめ。心に正直になってみましょう。秋の夜長に読書をしてみると良いでしょう。普段読まないジャンルのものを手に取ってみるのも楽しそう。自分とは違う価値観に触れると、心も豊かになっていくようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/