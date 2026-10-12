インパクトは既にレジェンド級！？　ドジャース・山本由伸の投球を米メデ…









大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズを3勝1敗で突破した。様々な選手が活躍を見せたが、特に第3戦に先発した山本由伸投手のインパクトは大きかったようだ。米メディア『トゥルーブルーLA』が報じた。



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勝った方が突破へリーチをかける第3戦。山本は相手エースのクリス・セール投手に投げ勝つという重要な役割を任されたが、7回1失点、被安打4、四球1、10奪三振と見事に期待に応えている。



同メディアは「USAトゥデイのゲイブ・ラクエス氏は、火曜日に好投した山本について『彼はドジャースの大黒柱だ。この3年間で残してきた成績、63イニングで防御率2.14、58奪三振、13四球という数字は、時代の違いを考慮すれば、サンディ・コーファックス投手やアンディ・ペティット投手、マディソン・バムガーナー投手らに匹敵するほど見事なものになりつつある』と記した」と言及。



さらに、「ファングラフスのマイケル・バウマン氏は山本ともに、10月になると姿を現すキケ・ヘルナンデス内野手の活躍を称賛した。また、モリー・ナイト記者も自身のニュースレターで、山本を『どんなカウントでも6種類の球種をストライクに投げ込むことができ、それでいて汗ひとつかかない、プレーオフではまさに怪物のような投手』と評した」と記している。











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