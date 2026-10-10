







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはアトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズを4試合で突破したが、大谷翔平選手は打撃面で本来の姿を取り戻せていない。シリーズ突破の陰で、大谷の状態には依然として大きな疑問が残っている。米メディア『ヘビー』のビリー・ヘイエン記者が10月7日（日本時間8日）に言及した。



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大谷はディビジョンシリーズ4試合を終えて13打数でわずか安打2。長打はまだなく、シリーズ突破を決めた第4戦でも3打数無安打、四球1、得点1に終わった。



さらにレギュラーシーズン終盤までさかのぼると、直近60打数で安打10、打率.167、本塁打0と低迷。長い期間にわたって打撃不振が続いている。



ドジャースも大谷の状態を考慮し、これまでほとんど動かしてこなかった打順を変更している。こうした対応自体が、大谷が完全な状態ではないことを示している。



大谷の状態が上がらない中、ヘイエン氏は「ドジャースは彼がいなくても優勝できる可能性がある。したがって、彼が出場するのであれば、プラスになる存在でなければならず、マイナスになってはならない。チームには他にも選択肢がある。ドジャースは、この問題を解決できないかもしれない」と言及した。



ドジャースはディビジョンシリーズを突破できたものの、依然として大谷の状態には不安が残る。このまま不振が続くとワールドシリーズ3連覇が厳しくなるため、次のリーグ優勝決定シリーズで本来の調子を取り戻してほしいものだ。











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