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NPBエンタープライズは10日、11月に、東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ

2026」の放送と配信が決まったと発表した。 ▼ 11 月 12 日（木） 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 19 時試合開始 配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜 ▼ 11 月 13 日（金） 日本 vs 韓国 19 時試合開始 放 送：テレビ朝日系列 地上波(※一部地域を除く)18 時 50 分〜 配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜 ▼ 11 月 14 日（土） 日本 vs オーストラリア 12 時試合開始 放 送：テレビ朝日系列 地上波 12 時〜 ※BS リレーあり 配 信：プライムビデオ 11 時 30 分〜 ▼ 11 月 15 日（日） 3位決定戦 11時試合開始 放 送：TBS テレビ系列 地上波 11 時〜※日本出場時のみ放送、BS リレーあり 配 信：プライムビデオ 10 時 30 分〜 決勝戦 19 時試合開始 放 送：TBS テレビ系列 地上波 19 時〜※日本出場時のみ放送 配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜 15 日（日）について、地上波および BS での放送は日本戦のみ。プライムビデオはいずれの試合も配信。

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