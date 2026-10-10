NPBエンタープライズは10日、11月に、東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ
2026」の放送と配信が決まったと発表した。
▼ 11 月 12 日（木）
日本 vs チャイニーズ・タイペイ 19 時試合開始
配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜
▼ 11 月 13 日（金）
日本 vs 韓国 19 時試合開始
放 送：テレビ朝日系列 地上波(※一部地域を除く)18 時 50 分〜
配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜
▼ 11 月 14 日（土）
日本 vs オーストラリア 12 時試合開始
放 送：テレビ朝日系列 地上波 12 時〜 ※BS リレーあり
配 信：プライムビデオ 11 時 30 分〜
▼ 11 月 15 日（日）
3位決定戦 11時試合開始
放 送：TBS テレビ系列 地上波 11 時〜※日本出場時のみ放送、BS リレーあり
配 信：プライムビデオ 10 時 30 分〜
決勝戦 19 時試合開始
放 送：TBS テレビ系列 地上波 19 時〜※日本出場時のみ放送
配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜
15 日（日）について、地上波および BS での放送は日本戦のみ。プライムビデオはいずれの試合も配信。