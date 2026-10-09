横浜DeNAベイスターズの山﨑康晃（写真：産経新聞社）


　


横浜DeNAベイスターズ　最新情報

　横浜DeNAベイスターズの山﨑康晃投手は9日、宮崎・天福球場で行われたみやざきフェニックス・リーグの広島東洋カープ戦に3番手として登板。2点リードの9回を無安打無失点に抑え、2つの三振を奪った。
 


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　先頭の西川篤夢選手に対しては、初球から2球続けて直球で空振りを奪い、最後は5球目の直球で空振り三振に仕留めた。続く久保修選手には3ボールからファウルで粘られ、7球目で四球を与えた。
 
　1死一塁で迎えた岸本大希選手には、スプリットで見逃しのストライクを奪ってから、3球目の直球で空振り三振。最後は一発が出れば同点の場面で、4番の仲田侑仁選手を三ゴロに打ち取って試合を締めくくった。
 
　この回は18球を投げ、そのうち14球が直球だった。
 
　チームは6回に梶原昂希選手の2点適時打で先制し、庄司陽斗投手、ハンセル・マルセリーノ投手、山﨑投手の継投で2-0の完封勝利を収めた。
 
　山﨑投手は帝京高、亜細亜大を経て2014年ドラフト1位でDeNAに入団。NPB通算586試合に登板し、246セーブを挙げている。
 
　今季は一軍で23試合に登板し、0勝3敗14セーブ、防御率6.10となっている。
 

　

 







　


【動画】わずか3球で空振り三振！山﨑康晃、渾身の直球勝負
 
DAZNベースボールのXより
 

気合のこもったストレート

山﨑康晃 9回に登板！
2奪三振の好投！

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