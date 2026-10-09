ロッテは9日、12時00分からマリーンズオンラインストア限定で櫻井ユウヤ内野手と岡村了樹捕手のプロ入り初ヒットを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

櫻井は 10月2日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発出場し、7回裏の攻撃でソフトバンク先発の前田悠伍からセンターへプロ入り初ヒットを記録すれば、岡村も10月5日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発出場し、2回裏の攻撃で西武先発の髙橋光成からレフトへプロ入り初ヒットを記録した。

販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど25商品のラインナップとなる。

販売はマリーンズオンラインストアにて本日12時00分から10月18日23時59分まで受注している。

▼ 櫻井ユウヤ内野手 コメント

「初打席からずっと三振ばかりで悔しかったですが、なんとか食らいついてプロ初ヒットが打てました。スタンドからの応援が力になりました！これからもぜひ記念グッズと共に引き続き応援よろしくお願いします！」

▼ 岡村了樹捕手 コメント

「1軍の初打席で初安打が打てて本当に良かったです！迷わず初球から思いきって振っていきました。一生の思い出となる打席がこうして記念グッズになり、素直にうれしいです。これからもこの思い切りの良さを忘れず、全力でプレーします。ぜひグッズと一緒に、これからも熱いご声援をお願いします！」

▼ 櫻井ユウヤ内野手･岡村了樹捕手「プロ入り初ヒット記念グッズ」商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル（限定99個、証明書付き）：17,000円

・直筆サイン入りボール（限定9個、証明書付き）：50,000円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円

・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL） 3,800円

※全て税込み

※ その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて

※直筆メッセージデザインはプリントデザイン