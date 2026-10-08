D.A.N.、5年ぶりアルバムを11月に配信リリース、ツアーファイナルは初のホールワンマン

D.A.N.が、4thアルバム『（SILHOUETTE）』を2026年11月11日（水）に配信リリース。あわせて、12月より全国10都市を巡るリリースツアー〈D.A.N. Tour "（SILHOUETTE）"〉を開催することも発表された。

アルバムのリリースは約5年ぶり。2025年の再始動以降に発表してきたシングル「Daydreaming」「Purple Sunshine」「The Unknown」の3曲を含む全8曲が収録される。約14分に及ぶ「Daydreaming」は、アルバムでは「Daydreaming Ⅰ」「Daydreaming Ⅱ」として収められている。

「Silhouette」から「Daydreaming Ⅰ」「Daydreaming Ⅱ」へと続く序盤は、反復するリズムと深い低域、残響に溶け込む歌や電子音が少しずつ表情を変えていく構成。「Soft Focus」「Purple Sunshine」で温度と開放感が生まれ、「The Unknown」では強烈に歪んだ低域とフィジカルな演奏がぶつかり合う。終盤は「Mango Drive」から「Errors」へと向かい、音の輪郭を変えながら幕を閉じる。ロック、ダブ、テクノ、アンビエント、ミニマル、サイケデリアといった要素が交差し、8曲がひと続きで響き合う作品となっている。

ミックスは、UKのMetropolis Studiosに所属し、アデル『21』への参加でグラミー賞を受賞したエンジニア、リアム・ノーラン（Liam Nolan）が全曲を担当。マスタリングは前作に続き、ジェイムス・ブレイクのデビュー作をはじめローリング・ストーンズ、オジー・オズボーン、Wet Legなどの作品を手がけてきたグラミー賞受賞エンジニア、マット・コルトン（Matt Colton）が務めた。

リリースツアーは12月12日（土）の沖縄・那覇 OUTPUTを皮切りに、福岡、岡山、北海道、新潟、石川、宮城、大阪、愛知を巡る。ファイナルは2027年2月20日（土）の東京国際フォーラム ホールC公演で、D.A.N.にとって初のホールワンマンとなる。チケットは10月8日（木）19時よりイープラスにてオフィシャル先行受付がスタートする。

＜リリース情報＞

4th New Album

『（SILHOUETTE）』

2026年11月11日リリース

=収録曲=

1. Silhouette

2. Daydreaming Ⅰ

3. Daydreaming Ⅱ

4. Soft Focus

5. Purple Sunshine

6. The Unknown

7. Mango Drive

8. Errors

＜ライブ情報＞

D.A.N. Tour "（SILHOUETTE）"

2026年12月12日（土）沖縄｜那覇 OUTPUT

時間：OPEN 17:30 / START 18:30

価格：¥6,000円 / Under22 ¥5,000（税込/ドリンク代別途）

INFO：OUTPUT outputop@gmail.com

2026年12月13日（日）福岡｜BEAT STATION

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

価格：¥6,000円 / Under22 ¥5,000（税込/ドリンク代別途）

INFO：BEA 092-712-4221 （平日 12:00～16:00）

2026年12月20日（日）岡山｜YEBISU YA PRO

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

価格：¥6,000円 / Under22 ¥5,000（税込/ドリンク代別途）

INFO：YUMEBANCHI （岡山） 086-231-3531

2027年1月9日（土）北海道｜札幌 cube garden

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

価格：¥6,000円 / Under22 ¥5,000（税込/ドリンク代別途）

INFO：WESS info@wess.co.jp

2027年1月16日（土）新潟｜GOLDEN PIGS RED

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

価格：¥6,000円 / Under22 ¥5,000（税込/ドリンク代別途）

INFO：FOB企画 076-232-2424

2027年1月17日（日）石川｜金沢 DENDE

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

価格：¥6,000円 / Under22 ¥5,000（税込/ドリンク代別途）

INFO：FOB企画 076-232-2424

2027年1月23日（土）宮城｜仙台 darwin

時間：OPEN 17:30 / START 18:30

価格：¥6,000円 / Under22 ¥5,000（税込/ドリンク代別途）

INFO：Coolmine TEL 022-796-8700（平日11:00〜19:00）

2027年1月29日（金）大阪｜心斎橋 BIGCAT

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

価格：¥6,000円 / Under22 ¥5,000（税込/ドリンク代別途）

INFO：SMASH WEST 06-6535-5569

2027年1月30日（土）愛知｜名古屋 BOTTOM LINE

時間：OPEN 17:30 / START 18:30

価格：¥6,000円 / Under22 ¥5,000（税込/ドリンク代別途）

INFO：JAILHOUSE 052-936-6041 （平日11:00-15:00）

TOUR FINAL

2027年2月20日（土）東京｜国際フォーラム ホールC

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

価格：¥7,500円 / Under22 ¥6,500（税込） ※全席指定

INFO：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077（平日12:00〜18:00）

オフィシャル先行受付

2026年10月8日（木）19:00～10月19日（月）23:59

URL：https://eplus.jp/d-a-n/

イープラス最速先行

2026年10/21（水）10:00～10/26（月）23:59

一般発売

2026年11月7日（土）10:00〜

・ぴあ・ローソン・イープラス

【Under22 チケット注意事項】

・入場時に生年月日の確認を実施いたしますので必ず身分証をご持参下さいませ。

・身分証を忘れた場合、通常チケット代との差額をその場にていただきます。

【注意事項】

・制限枚数：１公演につきお一人様４枚までお申し込み可能。

・未就学児童は保護者同伴で入場無料。但し、席が必要な場合は要チケット。

・小学生は保護者同伴の上、要チケット。

・整理番号付き

・電子／紙チケット併用

主催：HOT STUFF PROMOTION / SMASH WEST / JAILHOUSE / WESS / BEA / FOB企画 / coolmine / YUMEBANCHI

企画制作：BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.

official http://d-a-n-music.com/