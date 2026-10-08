







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第3戦に3-1で勝利した。この試合ではキケ・ヘルナンデス内野手が大仕事をやってのけたが、その勝負強さはフレディ・フリーマン内野手も羨ましく思っているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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昨季までにポストシーズン通算16本塁打を記録していたキケは、両チーム無得点で迎えた4回表1死一塁の場面で、相手エースのクリス・セール投手から決勝2ランを放っている。



同メディアは「球界で様々な経験を積んできたフリーマンは、こうした場面にいつでも対応できるよう準備しているキケを称賛した」としつつ、「彼からその秘訣を学べるレシピがあればいいのに。必要な時に必ず結果を出してくれる。しばらく先発出場していなかったのに、試合に出て、あれだけのことをやってのけた」という本人のコメントを紹介。



合わせて、デーブ・ロバーツ監督が「僕たちには、あの“キケ・マジック”が少し必要だった。彼はいつでも準備ができているし、こういう場面が大好きなんだ。ポストシーズンで彼がラインナップにいるだけで、さらに緊迫感が生まれるし、こういう時に必要な粘り強さも加わる」と称賛したことも伝えている。











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