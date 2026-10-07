







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは7日、トレイ・ウィンゲンター投手が同日に帰国したと発表した。肘の炎症の影響により、今季中の復帰を断念した。



来日2年目の今季は0勝1敗、24ホールド、防御率1.57をマーク。6月11日の広島戦から8月12日の日本ハム戦まで20試合連続ホールドをマークし、プロ野球新記録を樹立した。



昨季に続いてブルペンを支えていたが、9月上旬に離脱。クライマックスシリーズ（CS）での復帰もかなわなかった。



ウィンゲンターは球団を通じて、以下のようにコメントした。



「肘の炎症の状態により、今シーズンの復帰を断念することとなりました。シーズンを通してチームに貢献することができず、非常に悔しいですし、クライマックスシリーズ、日本シリーズという重要な舞台でチームの力になれないことが本当に残念です。まずはコンディションの回復に努め、万全の状態で来シーズンを迎えられるように準備していきます」



ウィンゲンターは8月に来季の契約を締結済み。まずは肘の状態を整え、来季の復帰を目指す。













【関連記事】





















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】