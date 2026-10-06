







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは6日、松本隆之介投手が現役を引退することを発表した。



松本は横浜高から2020年ドラフト3位でDeNAに入団。高校時代は度会隆輝、庄子雄大らと同級生で、大型左腕として注目を集めた。



プロ入り後は故障に苦しむ時期が続いたが、2024年にはプロ初登板初先発を果たした。今季は育成選手としてプレーしていたが、9月29日に球団から来季の契約を結ばないことを通告されていた。



球団はプレスリリースで「大型左腕として期待される中、故障との戦いが多くなりましたが、2024年にはプロ初登板初先発を果たしました。またリハビリ期間中も、懸命に戦線復帰に向けて努力する姿勢を見せ続け、多くのチームメート、スタッフから慕われていました。松本隆之介選手の今後の人生が、さらに輝かしくなることを心から祈念しております」と労った。



松本は球団を通じて、以下のようにコメントした。



「この度、現役引退を決断しました。2020年のドラフトで入団して6年間、辛い思いも多くありましたが、周りの人の支えで頑張ることができました。悔いがなく終われたと言うと嘘になりますが、大好きなチームで大好きな野球ができて、この上ない幸せでした。ここからはファンに戻り、全力で応援していきたいと思います。18年間、ここまで野球を続けることができたのは、今まで携わっていただいた、すべての方のおかげです。

本当にありがとうございました」













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【了】