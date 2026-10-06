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ロサンゼルス・ドジャースは4日（日本時間5日）、アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズ第2戦で再三の好機を作りながら決定打を欠き、2-3で敗れた。得点圏では8打数無安打に終わり、シリーズは1勝1敗のタイとなった。米メディア『ドジャース・ビート』のスティーブ・ウェブ記者が同日に言及した。



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ドジャースは残塁7を記録し、得点圏では一本も安打を放てなかった。フレディ・フリーマン内野手の4回のソロ本塁打がこの試合の主な得点となり、シリーズ最初の2試合で挙げた得点はほぼ本塁打頼みとなっている。



先発のブレイク・スネル投手は失点1に抑えたものの、制球に苦しんだ。11個のアウトを奪うために90球を要し、5個の四球を与えたこともあって、4回途中で降板した。



打線には追加点の機会が何度もあった。3回にはミゲル・ロハス内野手が二塁打を放ち、その後三塁まで進んだが無得点。5回にはムーキー・ベッツ内野手の四球と大谷翔平選手の安打で走者を2人置いたものの、ここでも得点には結びつかなかった。



厳しい立場に追いやられたドジャースについてウェブ氏は「ドジャースには、シリーズを2勝0敗とリードする好機は十分にあった。しかし、得点に結びつけることができなかった。今や、シリーズは1勝1敗のタイでアトランタへ向かうことになり、ミスを許される余地は大幅に狭まっている」と言及した。



圧倒的な戦力を擁するドジャースであっても、短期決戦では決して安泰とは言えない。ワールドシリーズ3連覇を果たすために、本来の爆発力のある打線を遺憾なく発揮してほしい。











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