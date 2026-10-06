イタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）が、思い出の地で決めた待望の代表初ゴールを嚙みしめた。イタリアメディア『スカイ・スポルト』が伝えている。

イタリアは現地時間5日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第4節でトルコ代表と対戦。ジャンルカ・スカマッカ、カラフィオーリ、フランチェスコ・ピーオ・エスポジトの3ゴールによって3ー1の勝利を収めた。

今回の一戦はボローニャが本拠地とするスタディオ・レナート・ダッラーラで開催。アーセナルに移籍するまで同クラブで活躍していたカラフィオーリは、1－1のイーブンで迎えた64分にニコロ・バレッラのFKを見事にヘディングで合わせ、17試合目にして待望のA代表初ゴールを記録。

「運命だった」と思い出の地でのゴールの喜びを嚙みしめた。

「すべては運命だったと思う。ここで（代表）デビューし、初ゴールも決めた。この街とファンには多くの恩があるからね。彼らに恩返しをしたかったし、感無量だったね。あんなふうに試合に向けて胸が高鳴るような感覚は久しぶりで、本当に心に響くものがあったし、とても感情的になっていたよ」

また、このゴールの裏話としてはセットプレーを担当するレオナルド・ボヌッチコーチの“直感”が一役買っていたという。

「実は、最初ボヌッチから『（カウンター対応で）後ろに残れ』と言われていたんだ。でも、最後の瞬間に彼が『いや、お前が（前に）行け。カヨデが後ろに残る』と言い直したんだ」

「あれは鋭い直感だったね。だからボヌッチは特別に称賛されるべきさ。まあ、彼自身がかなり目立ちたがり屋で、僕にそう言わせたがっているというのもあるんだけどね（笑）」

この勝利によって今回のインターナショナルマッチウィークでは2勝1分け1敗とロベルト・マンチーニ新体制で上々の滑り出しとなった。

カラフィオーリ自身はまだまだチームとして多くの改善点を感じながらも、前向きに取り組んでいきたいと語った。

「マンチーニ監督は僕らに落ち着きを与え、自由なプレーをさせてくれる。その一方で、チーム全体が集中すべき明確な指針も示してくれている」

「やるべきことはまだたくさんある。確かに改善はしたけど、もっと良くなれるはず。そして、残りの2試合でもしっかりと自分たちの力を示したいと思っているよ」

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