日本代表MF伊東純也が、『キリンカップサッカー2026』のニュージーランド代表戦を振り返った。

日本は28分に上田綺世が先制点を挙げるも直後にカウンターから失点を喫し、1－1で試合を折り返す。しかし、71分に途中出場の中村敬斗のドリブル突破から堂安律が押し込み、勝ち越しに成功。日本が2－1で勝利を収め、3大会ぶり12度目のキリンカップサッカー優勝を果たしている。

1－1で迎えた64分、DF中野就斗との交代でピッチに登場した伊東は、4バックの右サイドバック（SB）として出場。先月のベネズエラ代表戦を除き、代表でSBとして出場した記憶は「たぶんない」と明かしつつも、前日練習の段階で「（起用の）可能性はあるかもしれない」と伝えられていたという。



右SBとしての出場については、「攻撃的に行くということだったと思うし、守備をしつつ自分の良さを出せれば」と狙いを説明。アタッカーやウイングバック（WB）との感覚の違いについては、「上がりたくてウズウズしてましたね。ハセ（長谷部誠コーチ）さんから『待て』という指示もあって。点を取った後は特にちょっと我慢してたので、ウズウズしてました」と率直な心境を明かしている。

また、勝ち越した後もシステム変更はなく4バックの右SBを継続したと言及。自身の背後の守備に関しては、ニュージーランドの11番イライジャー・ジャストに対しての意識していたようで、「『気をつけて』というのは言われましたけど、そこまでそこにボールが入ることはなかった」とコメント。「ボールを持つ時間が多かったですし、ポジショニングを意識して、うまく受けてはたいてという。チャンスを作ろうと思ってうまくいった」と手応えを示している。