ジムに入会したもののサボりがち…みんなはどうしてる？ モチベーションが上がらないと悩む相談者への共感・アドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「ジムに入会したもののサボりがちになり、モチベーションが上がらない」という相談を紹介しました。＜リスナーの相談＞ちょうど2ヵ月ほど前にジムに入会しました。今まではそんなに体重の増減はなかったのですが、昨年デスクワークに転職して座りっぱなしの時間が増えたことなどの要因で、1年間で6キロ太ってしまい、体脂肪率も人生で最高値です……。普段から運動はしなかったのでジムで身体を動かして少しでも体重も体脂肪率も落としたいと思い、キャンペーンで安くなっていたタイミングで入会しました。目標は週4で行きたいなと思っていたのですが、仕事が忙しい月初は週1行ければいいほうで、月初じゃなくても「今日はいいか」みたいに思っちゃう日があったりしてサボりがちになっています。仕事終わりに行くと混んでいるので、どうせ使いたいマシンが空いてないかな……とか考えて行くのをやめてしまうこともあります。でもこんなんじゃダメだとも分かっています！！ どうしたらサボらずにジムに行くマインドを持てるでしょうか！ジム行くモチベを上げる方法とかもあれば教えて欲しいです。（東京都 32歳 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「わかる～！本当に!! でも、週1行っているだけ偉いですよー！」と大いに共感。「実は私も8月に『解約しようか、でも行くかも……』と悩んでいるうちに更新時期が来てしまい、結局、解約できていない状態です（笑）」と明かし、自身も怠けがちであることを笑い交じりに告白しました。その上で住吉は、以前、レジェンド・イチロー氏から聞いたエピソードを紹介。「イチローさんが『好きな練習をするから続く。自分に役立つ、楽しいと思えるメニューを探しなさい』とおっしゃっていて、なるほどと思いました。運動も自分が好きな方法を見つけるのが一番ですよね。ジムにこだわらず、走る方が好きなら切り替えるのも手かもしれません」と、自分に合った運動スタイルを見つける大切さを語りました。――今回の相談に対して、番組にはジム通いに励むリスナーや元ジムスタッフからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。◆元24時間ジムスタッフからの助言まず完璧主義をやめましょう。週4行けない＝ダメではなく、少しでもできたらOK！ 100%の1週間より60%で続ける1年の方が圧倒的に結果が出ます。そして、運営側にいたからこそ分かりますが、ジムの会員の7割以上は会費だけ払って来ない“幽霊会員”です。ジムは7割が来なくなる前提で成り立っており、運営はいかに幽霊会員を増やすかを考えています。会費だけ搾取され続けるのはジムの思う壺です！ 悔しくないですか？少しずつでも続ければ筋肉は絶対に裏切りません。一緒にジムに沼りましょう！（神奈川県 30歳 女性 専業主婦）◆マインドの転換！ メンタル維持と仕組みづくり10kgのダイエットに成功しました。行けない日やだるい日は、家の周りを歩くだけにしたり、「今日は筋肉を休める超回復日！必要だったんだ！」と思ったりするのがおすすめです。また、友達をジムに入会させて一緒に行ったり、習慣化アプリで「やったよ」報告をし合ったりして周りを巻き込むのも効果的ですよ！（東京都 37歳 女性 会社員）◆“予定”として書き込むジムで一番きついのは着替えて玄関の扉を開けるまで。カレンダーに先に「ジム！」と書き込み、玄関の扉さえ開けたら行けると自分を励ましています。最初は週2からで十分です。（千葉県 49歳 女性 会社員）◆ジムに通うハードルを下げる過去に何回もジムを辞めてきましたが、今回は「1回につき30分しか行かない！」と決めました。30分なら隙間時間で行けるし、空いている時間を狙えます。「短時間でも行けたら大正解！」の気持ちが大事です。（東京都 43歳 女性 会社員）◆ジムに行く時間帯を変える仕事終わりだと疲れて行く気がなくなってしまうので、朝起きてから行く習慣に切り替えるのがオススメです！最初は軽い運動からでも、朝行くことで身体が起きて仕事もスッキリ臨めます。（東京都 30歳 男性 専門職）◆その他のユニークな工夫と追い込み術少し距離のあるジム仲間を作ることです。SNSなどで知り合った浅い関係の知人と約束すると、断りにくくなり習慣化しやすくなります。（神奈川県 28歳 男性）事前にプロテインを作っておくと、無駄にしたくないので行かざるを得なくなります。（東京都 36歳 男性）イベントに申し込んで自分を追い込むのはどうでしょう？ 長距離ウォークなどのイベントにエントリーし、自分で逃げられない状況を作ったりしています。（神奈川県 44歳 男性 自営業）ーー「行くだけでえらい」「10分でも大正解」と自分を褒めつつ、自分に合った時間や方法を見つけることが、ジム通いを習慣化する第一歩になりそうです。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM