YouTube10万人突破、アジアでも話題の20歳のシンガーソングライター「MaRe」 初のCD『assort』リリース！

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽ニュース。今回は、配信デビューからわずか半年強でYouTube登録者数10万人＆総再生回数300万回を突破し、アジア各国でも人気急上昇中の20歳シンガーソングライター・MaRe（マレ）に注目。特徴的な歌声で聴き手を魅了する、若干20歳のシンガーソングライター・MaRe（マレ）。配信デビュー後、わずか半年強で、YouTubeチャンネル登録者数10万人突破＆総再生回数300万回を突破し、アジア各国でも人気急上昇中！そんな注目のアーティストが、これまで配信リリースしてきた楽曲をコンパイルした、自身初となるCD作品（1stミニアルバム）『assort』をリリース。本作は、軽快なJ-POPから全英語詞のバラードまで、多彩な楽曲を通して MaRe のさまざまな一面を感じられる「盛り合わせ（アソート）」のような1枚に仕上がっています。また、バックインレイ（トレイ下の印刷物）には未公開のアーティスト写真を使用。ファン必携のコレクターズアイテムとなっています。発売中仕様：CD（4曲収録）レーベル：air RECORDS＜収録曲＞居場所Last Dance in the Moonlightいっぽめ（テレビ朝日「イベレコ」2026年7月クール エンディングテーマ）シネマフィルム専門学校在学中にその才能を見出され、2026年よりMaReとしてのアーティスト活動を開始。「歌ってみた動画」の投稿を続ける傍ら、楽曲制作をおこない、2026年1月「居場所」にて配信デビュー。瞬く間に再生回数が上昇し、日本国外のインド・カンボジア・ベトナム・フィリピンなどでも人気が拡大した。 純粋さの奥にある深み、優しさの中にある不安を、ポップに、エモーショナルに描き出す。■公式サイト： https://www.maremusic.jp■公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@MaRe-Japan