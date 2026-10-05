【大学コンソーシアム大阪】学生×地域の取組を発信！「地域連携 学生フォーラム in Osaka 2026」を開催

大学コンソーシアム大阪は、2026年10月10日（土曜日）、近畿大学 東大阪キャンパスにおいて「地域連携 学生フォーラム in Osaka 2026」を開催する。

本フォーラムは、大阪の大学で地域活動に取り組む学生が大学の枠を越えて集まり、それぞれの活動や成果を発表し、学び合い、交流するイベント。ゼミでの地域調査やフィールドワーク、地域課題の解決に向けたプロジェクト、ボランティア、まちづくり、地域イベントの企画・運営など、学生が地域と関わりながら取り組んできた多彩な活動が発表される。

当日は、学生による活動発表に加え、大学コンソーシアム大阪の会員大学から集まった学生運営メンバーが、大学の垣根を越えて企画・運営にも参加する。

大学生や大学教職員だけでなく、高校生、自治体・企業関係者をはじめ、地域連携に関心のある方なら誰でも観覧可能。学生ならではの視点やアイデアを生かし、地域との新たなつながりや地域課題に向き合う学生たち。その実践や成果に触れる貴重な機会として注目したい。

＜地域連携 学生フォーラム in Osaka 2026 開催概要＞

１．開催日時

2026年10月10日（土曜日）10：00～17：00

２．開催場所

近畿大学 東大阪キャンパス

アカデミックシアター 実学ホール（2号館1階）

（大阪府東大阪市小若江3-4-1）

３．主催

特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪

４．主な内容

・学生による地域連携活動の発表（9大学12事業）

・学生交流企画 ほか

５．観覧対象

大学生、大学教職員、高校生、自治体関係者、企業関係者ほか、地域連携に関心のある方

６．参加費

無料

７．申込締切

2026年10月7日（水曜日）17：00

８．詳細・申込み

大学コンソーシアム大阪「地域連携 学生フォーラム in Osaka」ウェブサイト

https://www.consortium-osaka.gr.jp/student/gakusei_forum

■各種リンク先

・特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪

・大学コンソーシアム大阪「地域連携 学生フォーラム in Osaka」ウェブサイト