







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは5日、山田龍聖投手、郡拓也捕手、岡田悠希外野手の3選手に対し、来季の契約を結ばないことを通知したと発表した。



山田は高岡商高、JR東日本を経て、2021年ドラフト2位で巨人に入団。プロ4年目の2025年に一軍デビューを果たし、2試合に登板した。今季も一軍では2試合に登板し、計3回を投げて1安打無失点、防御率0.00。ファームでは30試合に登板し、計67回を投げて2勝6敗2セーブ、防御率4.43を記録していた。一軍通算では4試合、0勝0敗、防御率2.57だった。



岡田は龍谷大平安高、法政大を経て、山田と同じ2021年ドラフトで5位指名を受けて入団。2023年にはプロ初本塁打を記録した。今季は一軍3試合に出場し、打率.143、1打点。8月9日のヤクルト戦では決勝打を放ってお立ち台にも上がったが、一軍定着には至らなかった。ファームでは90試合に出場し、打率.251、4本塁打、23打点、5盗塁を記録した。一軍通算成績は77試合、打率.149、1本塁打、5打点となっている。



郡は帝京高から2016年ドラフト7位で北海道日本ハムファイターズに入団。2024年3月に若林晃弘とのトレードで巨人へ移籍した。捕手に加え内外野を守れるユーティリティープレーヤーとしてプレーしたが、今季は一軍出場なし。ファームでは57試合に出場し、打率.200、10打点、5盗塁を記録した。一軍通算では86試合に出場し、打率.159、2本塁打、10打点、3盗塁だった。



巨人は9月30日にも板東湧梧投手、松井颯投手ら育成9選手に来季の契約を結ばないことを通知しており、オフに向けて選手整理を進めている。





















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