







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは5日、山田龍聖投手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。



山田は高岡商高、JR東日本を経て、2021年ドラフト2位で巨人に入団。即戦力左腕として期待されたが、入団から3年間は一軍登板を果たすことができなかった。



2024年はイースタン・リーグで29試合に登板し、27回1/3を投げて2勝2敗、防御率1.65を記録。しかし、同年オフに自由契約となり、翌2025年は育成選手として再スタートを切った。



昨季はファームで結果を残し、6月9日に支配下登録へ復帰。翌10日のソフトバンク戦でプロ初登板を果たした。一軍では2試合に登板し、4回3安打、1本塁打、1四球、1奪三振、2失点で防御率4.50だった。



プロ5年目の今季は一軍で2試合に登板し、3回を1安打無失点で防御率0.00を記録。一方、ファームでは30試合に登板して67回を投げ、2勝6敗、2セーブ、防御率4.43だった。



一軍通算では4試合の登板で勝敗はなく、防御率2.57。ドラフト2位で入団し、一度は育成契約から支配下へ返り咲いた左腕だったが、プロ5年目で戦力外通告を受けることになった。





















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