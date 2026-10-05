楽天は5日、田中和基外野手が今季限りで現役引退すると発表した。なお、ファン感謝祭2026でセレモニーの実施を予定している。

田中和は16年ドラフト3位で入団し、2年目の18年に105試合に出場して、打率.265、18本塁打、45打点、21盗塁の成績を残して新人王を受賞。

その後は主に代走や守備固めを中心に活躍したが、今季は一軍出場なし。ファームでも34試合に出場して、打率.230、1本塁打、5打点だった。