ミランが、ブライトンに所属するスウェーデン代表MFヤシン・アヤリの獲得に関心を示しているようだ。3日、イタリアメディア『トゥットスポルト』が報じた。

ミランは現在中盤に多くの選手を抱えているものの、来夏には複数の退団が見込まれている。クロアチア代表MFルカ・モドリッチは引退の可能性が囁かれており、ルベン・ロフタス・チークは契約満了で去る見込みだ。スイス代表MFアルドン・ヤシャリもインパクトを残せておらず、売却候補と見られている。

そこで、ミランは来年夏の移籍市場での中盤補強を目指しており、“モドリッチの後継者”を担うトップターゲットとしてアヤリの名前が挙がっているようだ。予算の都合から冬の移籍市場ではセンターバックの補強を優先すると見られており、動くのは夏になることが予想されている。

6日に23歳の誕生日を迎えるアヤリは、地元クラブのAIKでデビューを飾り、2023年1月からブライトンに加入。コヴェントリーやブラックバーンへの武者修行を経て、ブライトンのレギュラーに定着した。クラブ・代表ともに中盤のレギュラーとして活躍し、複数ビッグクラブからの関心を集めている。

ブライトンとの契約は2027年6月30日で満了を迎えるものの、クラブ側が行使できる1年の延長オプションが付随。そのため、来夏で契約残り1年となる見込みだが、ブライトンは移籍金として最低でも4000万ユーロ（約71億円）を求めるようだ。