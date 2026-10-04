







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースには、大谷をはじめに多数のスター選手が所属している。デーブ・ロバーツ監督にとってはもはや見慣れているともいえるが、それでも光輝いて見えるライバル選手がいるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ロバーツ監督が言及したのは、シンシナティ・レッズ所属のエリー・デラクルス内野手。今季は143試合、打率.283、30本塁打、79打点、30盗塁と打撃好調な上、守備でも何度もインパクトのあるプレーを見せたチームの看板選手だ。



同メディアは「デラクルスは9月の対ドジャース6試合で25打数9安打を記録。その活躍は多くの人々を驚かせたが、その中にはロバーツ監督も含まれていた」としつつ、「あれだけの人物で、あれだけの才能を持った選手なら、欲しがるチームはたくさんあると思う。試合に勝ちながらも、一ファンの気持ちで彼のプレーに驚嘆できるのはいいことだ」という同監督のコメントを紹介。



続けて、「ファンの間では、彼がいつかドジャースでプレーすることに興味を持っているのではないかという声が以前から上がっている。現時点では、2030年にFAとなる彼が放出される兆候はない。とはいえ、将来的に大型トレードを成立させるために必要な資金力、豊富なプロスペクト、そして球団としてのブランド力を兼ね備えた球団があるとすれば、それはドジャースだ」と、将来的な獲得可能性についても触れている。











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