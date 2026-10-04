日本代表は4日、キリンカップサッカー2026 ニュージーランド代表戦に向けて、国立競技場で公式会見を行った。

森保一監督は「まずは勝利して、カップ戦で優勝すること。今回の活動で一戦一戦勝利を目指してきた中、選手たちとともに勝利と成長を求めて戦ってきました。勝利して優勝して、サポーターの皆さんと喜びを分かち合えればと思います」と意気込みを語った。

今年から9月・10月のインターナショナルマッチウィークが統合され、2週間で4試合をこなすスケジュールとなった。ここまでの3試合で追加招集の望月ヘンリー海輝、荒木隼人を除く全選手を起用し、2勝1分け（※PK勝ち）と成果を残している。4連戦の最終戦、森保監督は明日のメンバーについて「（第3戦から）大幅な変更はない」と明言。「我々がチャレンジすべきことにおいては、明日の試合でチャレンジしたい」と続けた。「（メンバーは）明日見ていただければ。カップ戦なので勝ちにいきたい」と詳しい人選に関する明言は避けたが、エクアドル代表戦に出場したFIFAワールドカップ2026を戦ったコアメンバーを中心に、ここまで途中出場が続いている伊東純也や上田綺世の先発起用も見込まれる。

2018年から日本代表の指揮を執る森保監督の契約期間は、来年1月に開幕するAFCアジアカップ2027まで。11月はシンガポールでの活動となるため、ホームで迎える最後の一戦となる。

日本対ニュージーランドの一戦は、国立競技場にて10月5日（月）19時30分キックオフ。テレビ朝日系列で全国ネット生中継、TVer、ABEMA、DAZNでライブ配信される。

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