ニュージーランド代表は4日、キリンカップサッカー2026 日本代表戦に向けて、国立競技場で公式会見を行った。

ニュージーランドを率いるのは、イングランド出身のダレン・ベズリー監督。約15年間にわたって世代別ニュージーランド代表で指揮官を務めた“育成のエキスパート”で、世代別のFIFAワールドカップやパリオリンピックでも指揮を執った。FIFAワールドカップ2026は1分け2敗でグループステージ敗退となったが、続投で強化を進めている。

ベズリー監督は「ホスト国でホスト国と対戦することは特別な経験になります。ワールドカップでも素晴らしい経験をしましたが、グループステージ突破という目標を達成することはできませんでした。ここまで中国、パナマに勝って、明日は強いチームである日本と対戦できることは楽しみです」と述べた。

プレミアリーグのノッティンガム・フォレストでプレーするFWクリス・ウッドは、2014年、2017年で日本戦2戦連発で計3得点を決めている。ニュージーランドは日本戦3連敗中だが、明日の勝利に向けてエースにかかる期待は大きい。「ウッドは前回の日本戦でも2得点を記録しているので、明日も活躍してくれたらいいなと思っています。特に（イライジャー）ジャストとのコンビは非常に良く、ワールドカップでもこの2人が上手く機能していました。強い相手だったとしても、ウッドとジャストの連携で相手にダメージを与えることはできるので、良いフットボールをすることができる」と期待を寄せた。

日本対ニュージーランドの一戦は、国立競技場にて10月5日（月）19時30分キックオフ。テレビ朝日系列で全国ネット生中継、TVer、ABEMA、DAZNでライブ配信される。

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