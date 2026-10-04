スペイン代表は現地時間10月3日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第3節でチェコ代表を3－1で下した。試合後、スペイン代表のキャプテンを務めるMFロドリ（バルセロナ）が、同国メディア『テレデポルテ』を通して、ラ・ロハでの2年3カ月ぶりとなるゴールを喜ぶとともに、現在のスペイン代表の選手層に言及した。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026で優勝を果たし、“世界王者”として今季のUNLに参戦したスペイン代表は、第1節でイングランド代表との激闘を3－2で制すると、第2節ではクロアチア代表に4－1と大勝。3連勝をかけて、アストゥリアス州オビエドの『エスタディオ・カルロス・タルティエレ』にチェコ代表を迎えた。

試合は立ち上がりの6分、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）がペナルティエリア右から強烈な左足シュートを突き刺して先手を取る。35分にはゴール前のスペースに顔を出したロドリが追加点。後半に入ると69分に1点を返されたものの、終盤の89分にはMFミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）がセカンドボールを押し込み勝利を決定付ける。試合は3－1でタイムアップを迎え、スペイン代表は今季のUNLで3連勝を飾った。

試合後、ロドリは「非常に厳しい試合だった」と本音を口にする。チェコ代表を率いるサンティ・デニア監督は、ロドリがアトレティコ・マドリードのカンテラ（育成組織）に所属していた際、トップチームでフットボールディレクターやコーチングスタッフだった人物。さらには、長きにわたって年代別のスペイン代表を指揮したほか、期間はわずかながらもルイス・デ・ラ・フエンテ監督のアシスタントコーチを務めた経験もあり、“ラ・ロハ”を知り尽くす人物でもある。

だからこそ、ロドリは「サンティのことはよく知っているし、実際に試合後、チェコ代表は非常に組織立ったチームだと伝えた。グループ内で最も厳しい試合の一つになるだろうと予想していたけれども、まさにその通りになったね」と口にする。勝因については、然るべきタイミングでチャンスを作ったことだと指摘した。

「勝利のために懸命に戦わなければなったが、僕らは十分な得点チャンスも作ることができた。チャンスをあまり作れない夜もあるが、今夜のチームは成熟したプレーを見せることができた」

また、チェコ代表戦のスターティングメンバーには、同試合がデビュー戦だったDFイヴァン・フレスネダ（スポルティング）とFWロベルト・フェルナンデス（エスパニョール）、通算3キャップ目だったDFフラン・ガルシア（ベティス）が入り、ゴールマウスはFIFAワールドカップ2026で出場がなかったGKダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）が守った。スタメンの顔ぶれに変化を加えたものの、「チームは引き続き最高レベルのパフォーマンスを発揮している」とロドリ。“新顔”も含めて「全員が必要だ。全員が全力を尽くすことが求められる」と主張し、スペイン代表の選手層には自信を示した。

なお、ロドリ自身はEURO2024ラウンド16のジョージア代表戦以来、2年3カ月ぶりのゴールをマーク。「代表チームでゴールを決めるのは、いつも格別な気分だ」と明かすと、「最近はあまりゴールを決めていなかったが、このゴールで勢いをつけられればと思う。これは重要なことだよ。僕ら選手たち全員が得点に貢献しなければならないからね」と続け、久々のゴールを喜んだ。

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