UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第3節が3日に行われ、スペイン代表とチェコ代表が対戦した。

UNL開幕2連勝のスペイン代表と2連敗のチェコ代表の一戦。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督のチームは、A代表デビューとなるイバン・フレスネダとロベルト・フェルナンデスのほか、フラン・ガルシアらをスタメンに抜擢した。すると6分、ラミン・ヤマルのスーペルゴラッソで先制に成功。さらに35分には、中盤からエリア内へと駆け上がったロドリが追加点を挙げた。

スペイン代表の優位は後半も変わらなかったが、69分にゴールを許して1点差に迫られる。それでも89分、ビクトル・ムニョスが右サイドを破ってエリア内へと侵入。リヴァプールのウイングのシュートは、飛び出してきた相手GKにブロックされたものの、こぼれ球をミケル・メリーノが押し込んだ。北中米W杯優勝の立役者となった“必殺仕事人”が、勝負を決定づける3点目を決めた。

試合はこのまま3－1でタイムアップ。スペイン代表は国際Aマッチ無敗記録を『41』に、公式戦無敗記録を『42』に伸ばしている。

両者の次戦は6日、スペイン代表はクロアチア代表と、チェコ代表はイングランド代表と対戦する。

【スコア】

スペイン代表 3－1 チェコ代表

【得点者】

1－0 6分 ラミン・ヤマル（スペイン代表）

2－0 35分 ロドリ（スペイン代表）

2－1 69分 イジー・スラマ（チェコ代表）

3－1 89分 ミケル・メリーノ（スペイン代表）