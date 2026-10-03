ドジャースのメンバー・選手一覧【2026】ブレーブスと地区シリーズで対戦…

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属するロサンゼルス・ドジャースは、2026年MLBポストシーズンのナ・リーグ地区シリーズ（NLDS）でアトランタ・ブレーブスと対戦する。
ナ・リーグ第2シードとなったドジャースはワイルドカードシリーズを免除され、地区シリーズからポストシーズンに登場。MLB公式が発表した地区シリーズの登録メンバーは投手12人、野手14人の計26人となった。
ここでは、ドジャースの地区シリーズ登録メンバー26人を、2026年レギュラーシーズン成績とともに一覧で紹介する。また、ロースター入りを争った選手のうち、誰が登録され、誰が登録外となったのかについても整理する。
※成績は2026年レギュラーシーズン終了時点。シーズン途中に移籍した選手は2026年シーズン通算成績。成績および地区シリーズ登録メンバーはMLB公式を参照。ドジャースはワイルドカードシリーズを免除されたため、同シリーズの個人成績はない。
MLB観るならSPOTV NOW！
年間プランで［PR］
ドジャースの地区シリーズ登録メンバー26人 投手12人、野手14人
ドジャースは地区シリーズで投手12人、野手14人を登録した。投手陣には山本由伸、佐々木朗希に加え、タリク・スクーバル、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノーらが名を連ねる。
野手では大谷翔平、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、カイル・タッカーら主力が登録。若手のホスエ・デポーラ、キム・ヘソン、捕手のハンター・フェドゥーシアも26人に入った。
なお、大谷は二刀流選手としての資格を持つため、地区シリーズの登録メンバーでは野手側のDHとして記載されている。投手としての登板も可能で、投手枠12人とは別に起用できる。
ドジャース、地区シリーズで誰が入り、誰が外れた？
ドジャースはワイルドカードシリーズを戦っていないため、ブレーブスのような「ワイルドカードからの入れ替え」はない。一方、地区シリーズの26人を巡っては、ベンチ入りの最終枠や投手構成が注目されていた。
最終的には野手を14人登録。候補に挙がっていたホスエ・デポーラとキム・ヘソンがともにメンバー入りし、捕手はウィル・スミスとハンター・フェドゥーシアの2人体制となった。
登録状況
選手名
ポジション
補足
登録
ホスエ・デポーラ
Josue De Paula
外野手
シーズン終盤にメジャー昇格。地区シリーズの26人入り
登録
キム・ヘソン
Hyeseong Kim
内野手
ベンチ入り候補から地区シリーズの26人入り
登録
ハンター・フェドゥーシア
Hunter Feduccia
捕手
ウィル・スミスとともに捕手2人体制
登録外
ダルトン・ラッシング
Dalton Rushing
捕手
ベンチ入りの最終候補の一人。9月に負傷者リストから復帰
登録外
アレックス・コール
Alex Call
外野手
地区シリーズのベンチ入り候補の一人
登録外
ジャスティン・ロブレスキー
Justin Wrobleski
投手
左腕枠の候補に挙がっていたが登録外
登録外
ジャック・ドレイヤー
Jack Dreyer
投手
左腕枠の候補に挙がっていたが登録外
登録外
エメット・シーハン
Emmet Sheehan
投手
地区シリーズでは登録外
ドジャース投手陣のメンバー・成績
地区シリーズに登録された投手は以下の12人。大谷翔平は二刀流選手として野手側に登録されているため、この表には含めていない。
選手名
投
2026年レギュラーシーズン成績
クリス・ブービック
Kris Bubic
左
14試合 4勝2敗
防御率3.76／55.0回／56奪三振
エドウィン・ディアス
Edwin Díaz
右
21試合 2勝2敗
防御率8.68／18.2回／28奪三振／7セーブ
タイラー・グラスノー
Tyler Glasnow
右
13試合 5勝2敗
防御率3.53／74.0回／98奪三振
エドガルド・エンリケス
Edgardo Henriquez
右
61試合 4勝1敗
防御率2.85／60.0回／71奪三振／2セーブ
エバン・フィリップス
Evan Phillips
右
31試合 3勝2敗
防御率3.46／26.0回／33奪三振／1セーブ
佐々木朗希
Roki Sasaki
右
26試合 5勝5敗
防御率4.49／122.1回／123奪三振
タナー・スコット
Tanner Scott
左
69試合 1勝6敗
防御率2.69／63.2回／82奪三振／25セーブ
タリク・スクーバル
Tarik Skubal
左
26試合 12勝7敗
防御率2.72／158.2回／186奪三振
ブレイク・スネル
Blake Snell
左
9試合 4勝1敗
防御率1.90／42.2回／55奪三振
ブロック・スチュワート
Brock Stewart
右
28試合 1勝2敗
防御率2.70／26.2回／25奪三振／1セーブ
アレックス・ベシア
Alex Vesia
左
72試合 3勝1敗
防御率2.64／58.0回／74奪三振／3セーブ
山本由伸
Yoshinobu Yamamoto
右
28試合 14勝9敗
防御率2.53／185.0回／182奪三振
ドジャース野手陣のメンバー・成績
野手は14人。大谷翔平をはじめ、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、カイル・タッカーらが登録された。
選手名
主な守備
2026年レギュラーシーズン成績
ムーキー・ベッツ
Mookie Betts
遊撃手
打率.257／23本塁打／69打点
2盗塁／OPS.780
ホスエ・デポーラ
Josue De Paula
外野手
打率.323／1本塁打／7打点
1盗塁／OPS1.081
トミー・エドマン
Tommy Edman
内・外野手
打率.247／8本塁打／42打点
7盗塁／OPS.714
ハンター・フェドゥーシア
Hunter Feduccia
捕手
打率.221／3本塁打／19打点
OPS.625
フレディ・フリーマン
Freddie Freeman
一塁手
打率.288／16本塁打／70打点
7盗塁／OPS.792
キケ・ヘルナンデス
Kiké Hernández
内・外野手
打率.222／4本塁打／12打点
OPS.671
テオスカー・ヘルナンデス
Teoscar Hernández
外野手
打率.267／16本塁打／64打点
5盗塁／OPS.759
キム・ヘソン
Hyeseong Kim
内野手
打率.259／1本塁打／11打点
5盗塁／OPS.651
マックス・マンシー
Max Muncy
三塁手
打率.252／29本塁打／76打点
3盗塁／OPS.838
大谷翔平
Shohei Ohtani
指名打者・投手
打率.275／30本塁打／81打点
11盗塁／OPS.889
投手：8勝2敗／防御率1.79／85.2回／95奪三振
アンディ・パヘス
Andy Pages
外野手
打率.274／23本塁打／85打点
13盗塁／OPS.811
ミゲル・ロハス
Miguel Rojas
内野手
打率.267／4本塁打／23打点
1盗塁／OPS.703
ウィル・スミス
Will Smith
捕手
打率.260／10本塁打／34打点
OPS.781
カイル・タッカー
Kyle Tucker
外野手
打率.233／17本塁打／70打点
12盗塁／OPS.715
大谷翔平は二刀流で地区シリーズへ 打者30本塁打、投手8勝
大谷は2026年レギュラーシーズン、打者として打率.275、30本塁打、81打点、11盗塁、OPS.889を記録。投手としても14試合に先発し、8勝2敗、防御率1.79、85回2/3を投げて95三振を奪った。
地区シリーズの公式ロースターではDHとして野手側に記載されているが、二刀流選手として投手での起用も可能。通常の投手12人に加えて大谷をマウンドに送ることができるため、ドジャースは実質的に多様な投手運用が可能となる。
山本由伸は14勝、防御率2.53 佐々木朗希も26人入り
日本人投手では山本由伸、佐々木朗希も地区シリーズの26人に入った。
山本は28試合に先発し、14勝9敗、防御率2.53。185回を投げて182奪三振を記録し、シーズンを通じて先発ローテーションを担った。
佐々木は26試合に登板し、5勝5敗、防御率4.49。122回1/3で123三振を奪った。地区シリーズでは山本、大谷とともに、日本人3選手がロースターに名を連ねる。
スクーバル、スネル、グラスノーら厚い投手陣
ドジャースの投手陣には、日本人3選手以外にも実績のある投手が並ぶ。
タリク・スクーバルは26試合で12勝7敗、防御率2.72、158回2/3で186奪三振。ブレイク・スネルは故障の影響で9試合の登板にとどまったものの、4勝1敗、防御率1.90を記録した。タイラー・グラスノーも13試合で5勝2敗、防御率3.53、74回で98三振を奪っている。
ブルペンにはタナー・スコット、アレックス・ベシア、エバン・フィリップスらを登録。地区シリーズでは投手を12人に絞り、その分、野手を14人登録する構成を選択した。
ドジャース打線はマンシー、パヘスらにも長打力
打線では大谷、ベッツ、フリーマンらに加え、マックス・マンシーが29本塁打、アンディ・パヘスが23本塁打を記録した。
パヘスは打率.274、23本塁打、85打点、OPS.811と打線の中で存在感を示した。シーズン終盤に昇格したデポーラも31打数10安打、打率.323、OPS1.081を残し、地区シリーズの26人に名を連ねている。
ブレーブスとの地区シリーズでは、大谷ら上位打線だけでなく、こうした中軸・下位打線を含めた攻撃力もポイントとなりそうだ。
※登録メンバーおよび各選手の成績はMLB公式を参照。レギュラーシーズン成績は2026年シーズン終了時点。地区シリーズ第1戦開始前時点。