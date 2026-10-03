ドジャースのメンバー・選手一覧【2026】ブレーブスと地区シリーズで対戦…

















大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属するロサンゼルス・ドジャースは、2026年MLBポストシーズンのナ・リーグ地区シリーズ（NLDS）でアトランタ・ブレーブスと対戦する。

ナ・リーグ第2シードとなったドジャースはワイルドカードシリーズを免除され、地区シリーズからポストシーズンに登場。MLB公式が発表した地区シリーズの登録メンバーは投手12人、野手14人の計26人となった。

ここでは、ドジャースの地区シリーズ登録メンバー26人を、2026年レギュラーシーズン成績とともに一覧で紹介する。また、ロースター入りを争った選手のうち、誰が登録され、誰が登録外となったのかについても整理する。

※成績は2026年レギュラーシーズン終了時点。シーズン途中に移籍した選手は2026年シーズン通算成績。成績および地区シリーズ登録メンバーはMLB公式を参照。ドジャースはワイルドカードシリーズを免除されたため、同シリーズの個人成績はない。

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ドジャースは地区シリーズで投手12人、野手14人を登録した。投手陣には山本由伸、佐々木朗希に加え、タリク・スクーバル、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノーらが名を連ねる。

野手では大谷翔平、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、カイル・タッカーら主力が登録。若手のホスエ・デポーラ、キム・ヘソン、捕手のハンター・フェドゥーシアも26人に入った。

なお、大谷は二刀流選手としての資格を持つため、地区シリーズの登録メンバーでは野手側のDHとして記載されている。投手としての登板も可能で、投手枠12人とは別に起用できる。

ドジャースはワイルドカードシリーズを戦っていないため、ブレーブスのような「ワイルドカードからの入れ替え」はない。一方、地区シリーズの26人を巡っては、ベンチ入りの最終枠や投手構成が注目されていた。

最終的には野手を14人登録。候補に挙がっていたホスエ・デポーラとキム・ヘソンがともにメンバー入りし、捕手はウィル・スミスとハンター・フェドゥーシアの2人体制となった。

登録状況選手名ポジション補足登録ホスエ・デポーラJosue De Paula外野手シーズン終盤にメジャー昇格。地区シリーズの26人入り登録キム・ヘソンHyeseong Kim内野手ベンチ入り候補から地区シリーズの26人入り登録ハンター・フェドゥーシアHunter Feduccia捕手ウィル・スミスとともに捕手2人体制登録外ダルトン・ラッシングDalton Rushing捕手ベンチ入りの最終候補の一人。9月に負傷者リストから復帰登録外アレックス・コールAlex Call外野手地区シリーズのベンチ入り候補の一人登録外ジャスティン・ロブレスキーJustin Wrobleski投手左腕枠の候補に挙がっていたが登録外登録外ジャック・ドレイヤーJack Dreyer投手左腕枠の候補に挙がっていたが登録外登録外エメット・シーハンEmmet Sheehan投手地区シリーズでは登録外

地区シリーズに登録された投手は以下の12人。大谷翔平は二刀流選手として野手側に登録されているため、この表には含めていない。

選手名2026年レギュラーシーズン成績クリス・ブービックKris Bubic14試合 4勝2敗防御率3.76／55.0回／56奪三振エドウィン・ディアスEdwin Díaz21試合 2勝2敗防御率8.68／18.2回／28奪三振／7セーブタイラー・グラスノーTyler Glasnow13試合 5勝2敗防御率3.53／74.0回／98奪三振エドガルド・エンリケスEdgardo Henriquez61試合 4勝1敗防御率2.85／60.0回／71奪三振／2セーブエバン・フィリップスEvan Phillips31試合 3勝2敗防御率3.46／26.0回／33奪三振／1セーブ佐々木朗希Roki Sasaki26試合 5勝5敗防御率4.49／122.1回／123奪三振タナー・スコットTanner Scott69試合 1勝6敗防御率2.69／63.2回／82奪三振／25セーブタリク・スクーバルTarik Skubal26試合 12勝7敗防御率2.72／158.2回／186奪三振ブレイク・スネルBlake Snell9試合 4勝1敗防御率1.90／42.2回／55奪三振ブロック・スチュワートBrock Stewart28試合 1勝2敗防御率2.70／26.2回／25奪三振／1セーブアレックス・ベシアAlex Vesia72試合 3勝1敗防御率2.64／58.0回／74奪三振／3セーブ山本由伸Yoshinobu Yamamoto28試合 14勝9敗防御率2.53／185.0回／182奪三振

野手は14人。大谷翔平をはじめ、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、カイル・タッカーらが登録された。

選手名主な守備2026年レギュラーシーズン成績ムーキー・ベッツMookie Betts遊撃手打率.257／23本塁打／69打点2盗塁／OPS.780ホスエ・デポーラJosue De Paula外野手打率.323／1本塁打／7打点1盗塁／OPS1.081トミー・エドマンTommy Edman内・外野手打率.247／8本塁打／42打点7盗塁／OPS.714ハンター・フェドゥーシアHunter Feduccia捕手打率.221／3本塁打／19打点OPS.625フレディ・フリーマンFreddie Freeman一塁手打率.288／16本塁打／70打点7盗塁／OPS.792キケ・ヘルナンデスKiké Hernández内・外野手打率.222／4本塁打／12打点OPS.671テオスカー・ヘルナンデスTeoscar Hernández外野手打率.267／16本塁打／64打点5盗塁／OPS.759キム・ヘソンHyeseong Kim内野手打率.259／1本塁打／11打点5盗塁／OPS.651マックス・マンシーMax Muncy三塁手打率.252／29本塁打／76打点3盗塁／OPS.838大谷翔平Shohei Ohtani指名打者・投手打率.275／30本塁打／81打点11盗塁／OPS.889投手：8勝2敗／防御率1.79／85.2回／95奪三振アンディ・パヘスAndy Pages外野手打率.274／23本塁打／85打点13盗塁／OPS.811ミゲル・ロハスMiguel Rojas内野手打率.267／4本塁打／23打点1盗塁／OPS.703ウィル・スミスWill Smith捕手打率.260／10本塁打／34打点OPS.781カイル・タッカーKyle Tucker外野手打率.233／17本塁打／70打点12盗塁／OPS.715

大谷は2026年レギュラーシーズン、打者として打率.275、30本塁打、81打点、11盗塁、OPS.889を記録。投手としても14試合に先発し、8勝2敗、防御率1.79、85回2/3を投げて95三振を奪った。

地区シリーズの公式ロースターではDHとして野手側に記載されているが、二刀流選手として投手での起用も可能。通常の投手12人に加えて大谷をマウンドに送ることができるため、ドジャースは実質的に多様な投手運用が可能となる。

日本人投手では山本由伸、佐々木朗希も地区シリーズの26人に入った。

山本は28試合に先発し、14勝9敗、防御率2.53。185回を投げて182奪三振を記録し、シーズンを通じて先発ローテーションを担った。

佐々木は26試合に登板し、5勝5敗、防御率4.49。122回1/3で123三振を奪った。地区シリーズでは山本、大谷とともに、日本人3選手がロースターに名を連ねる。

ドジャースの投手陣には、日本人3選手以外にも実績のある投手が並ぶ。

タリク・スクーバルは26試合で12勝7敗、防御率2.72、158回2/3で186奪三振。ブレイク・スネルは故障の影響で9試合の登板にとどまったものの、4勝1敗、防御率1.90を記録した。タイラー・グラスノーも13試合で5勝2敗、防御率3.53、74回で98三振を奪っている。

ブルペンにはタナー・スコット、アレックス・ベシア、エバン・フィリップスらを登録。地区シリーズでは投手を12人に絞り、その分、野手を14人登録する構成を選択した。

打線では大谷、ベッツ、フリーマンらに加え、マックス・マンシーが29本塁打、アンディ・パヘスが23本塁打を記録した。

パヘスは打率.274、23本塁打、85打点、OPS.811と打線の中で存在感を示した。シーズン終盤に昇格したデポーラも31打数10安打、打率.323、OPS1.081を残し、地区シリーズの26人に名を連ねている。

ブレーブスとの地区シリーズでは、大谷ら上位打線だけでなく、こうした中軸・下位打線を含めた攻撃力もポイントとなりそうだ。

※登録メンバーおよび各選手の成績はMLB公式を参照。レギュラーシーズン成績は2026年シーズン終了時点。地区シリーズ第1戦開始前時点。