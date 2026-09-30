今日の運勢 10月1日（木）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月1日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月1日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？何かと弾みがつく日。遠い先の計画を練るより、今目の前にあるときめきを素直に楽しみましょう。好きなことに没頭する時間を持つのも良さそうです。気になる人には、自分から声をかけてみて。神社にお参りすると、良いご縁に恵まれそう。新しい景色へ踏み出せる日。行き詰まっていた悩みごとは、環境を変えるだけで驚くほど軽くなります。旅行の計画や専門分野の勉強を始めるにも絶好のタイミング。目上の人の助言が追い風に。鼻筋を軽くマッサージすると、視界がより開けることでしょう。流れが自分に味方する日。ここ最近の停滞がウソのように、物事が動き出すのを感じられそう。巡ってきたチャンスは迷わずつかんで。新しい目標を掲げたり、イメージチェンジに挑戦しても良さそうです。柑橘系のアロマで気分を上げると、さらに運気がアップしそう。足元を見つめ直せる日。先のことを気にせず、家族や身近な人との時間に喜びを感じられそうです。欲張らず、今あるものに目を向けましょう。部屋を軽く整えることで、心も落ち着くはず。いつもと違う服を選ぶと、気分をうまく切り替えられそう。仲間の輪が広がる日。大勢の場では、強く主張するより穏やかに受け止める姿勢が信頼を集められそう。苦手な相手とも、根気よく向き合えば距離が縮まるでしょう。コミュニティやイベントにも顔を出してみて。歩きやすい靴で出かけてみるのもおすすめ。本音で向き合える日。駆け引きや小さなごまかしはやめて、パートナーや身近な人には正直に伝える方がうまくいきそうです。言いにくいことほど早めに切り出して。気を張りすぎたと感じたら、リラクゼーショングッズで心身をほぐすのがおすすめ。習慣を切り替えたい日。なんとなく続けていた付き合いや趣味に、今日は思い切って区切りがつけられそうです。また、新しい勉強や習い事を始めるのにも向いているタイミング。人が多く行き交う場所に足を運ぶと、新鮮な刺激がもらえそう。明るい兆しが見える日。目先の損得より、長く大切にできるものにお金をかける意識を持ちましょう。自分のスキルを伸ばすための投資も◎。焦らず、少し先の理想を描いてみましょう。朝日や夕日を眺める時間を作ると、流れが良くなるかも。面倒見の良さが生きる日。仕事では成果を急がず、周りを育てるつもりで関わると結果的に評価につながります。細かい指摘は控えめに、おおらかな態度を心がけましょう。頑張った自分も褒めてあげて。花壇の花を眺めると運気アップ。張り切りすぎに注意したい日。新しいアイデアが次々浮かんでも、一気に詰め込むと空回りしがち。今日は一つに絞って試すようにしましょう。イライラしたら手を止めて深呼吸を。ウォーキングで体を動かすと、気持ちのもやもやもすっきり晴れます。身動きが取れなくなりやすい日。今日は不安が膨らみやすいですが、思い込みが原因であることが多そうです。無理に答えを出さず、一人で静かに過ごす時間を確保しましょう。ネイルケアで指先を整えると、縛られていた気持ちが少しずつほどけていきそう。板挟みになりやすい日。どちらか一方を選ぶよう迫られても、今日は即答を避けるのが賢明です。お金の貸し借りや深入りする話題は、決めるのを先送りにして。抱え込まず、信頼できる人に相談するのも手です。紫色のものを持ち歩くと悪い運気を回避できそう。思うように進めないときは、立ち止まることそのものに意味があるのかもしれません。見方を少し変えるだけで、同じ景色がまるで違って見えてくるはず。急いで動くより、今日は一旦流れに身を任せてみてください。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4