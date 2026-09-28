○ マリナーズ 7－3 エンゼルス ●

＜現地時間9月27日 T-モバイル・パーク＞

ロサンゼルス・エンゼルスが今季最終戦に敗れ、球団創設66年目で初のシーズン100敗。先発登板した菊池雄星投手（35）は5回3失点の投球で今季7敗目を喫した。

古巣シアトルで登板した菊池は初回こそ一死一、二塁のピンチを切り抜けるも、2回裏に内野ゴロの間の得点で先制を許し、3回裏も3番ローリーに右前適時打を浴びるなど2失点。5回90球を投げて6被安打、2四死球、7奪三振、3失点という内容だった。

菊池は4月末から左肩炎症のため約4年ぶりに負傷者リスト入りし、約4ヶ月に渡って離脱。現地9月5日のパイレーツ戦で待望の初勝利を挙げたが、これが今季唯一の白星となった。今季14先発で1勝7敗、防御率4.92、67回2/3を投げて67奪三振。正規シーズンでは自己最少の登板数に終わった。

エンゼルスは現在の30球団においてワーストの14年連続でポストシーズン進出を逃す結果に。今年6月にペリー・ミナシアンGMの解任、9月にはアート・モレノ氏からクロエンケスポーツ＆エンターテインメントへの球団売却合意も発表。チーム再建へ大きく舵を切る1年となった。