ロッテのアンドレ・ジャクソンが18時からの日本ハム戦に先発する。
ジャクソンは球団を通じて「いつも言っている通り、長いイニングを投げられるように。あとはシーズンも佳境ということで良い形で終われるように全力を尽くしたいと思います。レッツゴー！」とコメント。
ジャクソンは今季24試合・144回を投げ、9勝8敗、防御率3.44。日本ハム戦は今季7試合・42回2/3を投げ、3勝3敗、防御率4.22だ。自身2年連続二桁勝利達成を目指し、マウンドに上がる。
ロッテのアンドレ・ジャクソンが18時からの日本ハム戦に先発する。
ジャクソンは球団を通じて「いつも言っている通り、長いイニングを投げられるように。あとはシーズンも佳境ということで良い形で終われるように全力を尽くしたいと思います。レッツゴー！」とコメント。
ジャクソンは今季24試合・144回を投げ、9勝8敗、防御率3.44。日本ハム戦は今季7試合・42回2/3を投げ、3勝3敗、防御率4.22だ。自身2年連続二桁勝利達成を目指し、マウンドに上がる。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。