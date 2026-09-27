ロッテのアンドレ・ジャクソンが18時からの日本ハム戦に先発する。

ジャクソンは球団を通じて「いつも言っている通り、長いイニングを投げられるように。あとはシーズンも佳境ということで良い形で終われるように全力を尽くしたいと思います。レッツゴー！」とコメント。

ジャクソンは今季24試合・144回を投げ、9勝8敗、防御率3.44。日本ハム戦は今季7試合・42回2/3を投げ、3勝3敗、防御率4.22だ。自身2年連続二桁勝利達成を目指し、マウンドに上がる。