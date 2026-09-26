9月も終わりに近づき、今年も残すところあと3カ月。年末が見えてくると、来年はどんなふうに働き、過ごしたいかを考える人もいるのではないでしょうか。

世の中には、さまざまな働き方をしている人がいます。これからの働き方を考えるとき、「どんな働き方が自分に合っているのか」をじっくり考えてみることも大切です。

今回は、人気漫画「非正規雇用にまつわる実話」から、自分が大切にしたいものを優先して働き方を選んだ人のエピソードをご紹介します。

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正社員にするからと引き止められた非正規、それでも会社を辞めたワケは…

正社員には安定やキャリアなど、さまざまなメリットがあります。一方で、正社員でいることにこだわるあまり、自分が大切にしたいことや自由に使える時間まで失ってしまっているとしたら、それが本当に自分に合った働き方なのか考えてみる必要があるかもしれません。

今回のエピソードのように、自分の楽しみを大切にするために非正規雇用という働き方を選ぶ人もいます。これからの働き方を考えるときに、自分は何を大切にしたいのかを考えてみるのもよさそうです。