







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、長らくマイナー暮らしが続いている選手がいる。5月末から3Aに降格しているキム・ヘソン内野手もその一人だが、ここにきてポストシーズンのロースター入りが浮上しつつあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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今季のキムはメジャーでは43試合、打率.259、1本塁打、11打点、マイナーでも85試合、打率.262、3本塁打、31打点といった数字にとどまっている。



それでも、同メディアは「ドジャースは既に14年連続となるポストシーズン出場に向けた準備を進めている。そして、まだ答えを出さなければならない問題がいくつもある。弱点を補うため、あらゆる選択肢が検討されているが、その中にはキムも含まれている。デーブ・ロバーツ監督は『私の予想では、ヘソンはオフの期間中はこちらに来ることになると思うし、ポストシーズンのロースター候補として検討される可能性もある』と語っている」と言及。



続けて、「アレックス・フリーランドは、おそらく現在のドジャースのアクティブロースターで最も外される可能性が高い選手だ。もし彼がポストシーズンのロースターから外れれば、二塁のポジション争いには結局、明確な勝者がいなかったことの証明となるだろう」と記している。











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