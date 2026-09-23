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OUT
ショート 村松 開人が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 仲地 礼亜 に代わって 9番 橋本 侑樹
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OUT
7番 岡林 勇希 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 花田 旭 ショートゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 石川 昂弥 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 阿部 寿樹 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 深沢 鳳介 サードゴロ 3アウト
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OUT
中2-3Ｄ
8番 戸柱 恭孝 セカンドゴロ ＤｅＮＡ得点！ 中 2-3 Ｄ 2アウト
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OUT
中2-2Ｄ
7番 林 琢真 センタースリーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 中 2-2 Ｄ ランナー：3塁
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OUT
6番 勝又 温史 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
5番 佐野 恵太 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 細川 成也 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 仲地 礼亜 スリーバント失敗 1アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 深沢 鳳介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 戸柱 恭孝 ショートフライ 1アウト
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OUT
7番 岡林 勇希 レフトフライ 3アウト
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OUT
中2-0Ｄ
6番 花田 旭 ライトツーベースヒット 中日得点！ 中 2-0 Ｄ ランナー：2、3塁
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OUT
5番 石川 昂弥 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
4番 阿部 寿樹 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
3番 細川 成也 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 村松 開人 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
中1-0Ｄ
1番 福永 裕基 左中間ホームラン 中日得点！ 中 1-0 Ｄ
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OUT
7番 林 琢真 空振り三振 3アウト
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OUT
仲地 礼亜 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
6番 勝又 温史 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 佐野 恵太 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 仲地 礼亜 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
7番 岡林 勇希 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
6番 花田 旭 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 阿部 寿樹 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 細川 成也 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 福永 裕基 空振り三振 1アウト
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