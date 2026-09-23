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【阪 8-4 ヤ】
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試合終了
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OUT
3番 赤羽 由紘 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 増田 珠 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 丸山 和郁 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：伊藤 琉偉 に代わって 1番 丸山 和郁
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OUT
9番 松下 歩叶 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：Ｊ・リランソ に代わって 9番 松下 歩叶
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 前川 右京 に代わって 7番 工藤 泰成
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OUT
8番 伏見 寅威 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
7番 前川 右京 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：岩崎 優 に代わって 7番 前川 右京
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OUT
6番 髙寺 望夢 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 廣澤 優 に代わって 9番 Ｊ・リランソ
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OUT
守備交代：レフト 代打 西村 瑠伊斗 に代わって 4番 西村 瑠伊斗
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OUT
8番 内山 壮真 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
7番 田中 陽翔 ライトフライ 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 下村 海翔 に代わって 7番 岩崎 優
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OUT
阪8-4ヤ
6番 古賀 優大 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ 阪 8-4 ヤ ランナー：2塁
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OUT
阪8-3ヤ
5番 岩田 幸宏 ファーストゴロ ヤクルト得点！ 阪 8-3 ヤ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
阪8-2ヤ
4番 西村 瑠伊斗 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ 阪 8-2 ヤ ランナー：2、3塁
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OUT
代打：Ｄ・サンタナ に代わって 4番 西村 瑠伊斗
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OUT
3番 赤羽 由紘 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ａ・セベリーノ に代わって 7番 下村 海翔
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ショート 代打 伊藤 琉偉 に代わって 1番 伊藤 琉偉
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｊ・オスナ に代わって 9番 廣澤 優
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OUT
1番 伊藤 琉偉 見逃し三振 3アウト
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OUT
代打：長岡 秀樹 に代わって 1番 伊藤 琉偉
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OUT
9番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
代打：石原 勇輝 に代わって 9番 Ｊ・オスナ
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OUT
8番 内山 壮真 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 田中 陽翔 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 代打 木浪 聖也 に代わって 9番 熊谷 敬宥
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 熊谷 敬宥 に代わって 7番 Ａ・セベリーノ
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OUT
9番 熊谷 敬宥 セカンドフライ 3アウト
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OUT
代打：髙橋 遥人 に代わって 9番 熊谷 敬宥
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OUT
阪8-1ヤ
8番 伏見 寅威 センターヒット 阪神得点！ 阪 8-1 ヤ ランナー：1、3塁
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OUT
阪7-1ヤ
7番 木浪 聖也 レフトヒット 阪神得点！ 阪 7-1 ヤ ランナー：1、2塁
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OUT
代打：元山 飛優 に代わって 7番 木浪 聖也
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OUT
6番 髙寺 望夢 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 大西 広樹 に代わって 9番 石原 勇輝
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
阪5-1ヤ
2番 中野 拓夢 センターヒット 阪神得点！ 阪 5-1 ヤ ランナー：1塁
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OUT
1番 近本 光司 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 奥川 恭伸 に代わって 9番 大西 広樹
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OUT
守備交代：ファースト 代走 赤羽 由紘 に代わって 3番 赤羽 由紘
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OUT
6番 古賀 優大 サードゴロ 3アウト
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OUT
阪4-1ヤ
5番 岩田 幸宏 セカンドゴロ ヤクルト得点！ 阪 4-1 ヤ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 Ｄ・サンタナ ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 山田 哲人 に代わって 3番 赤羽 由紘
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OUT
3番 山田 哲人 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 増田 珠 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 髙橋 遥人 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
阪4-0ヤ
8番 伏見 寅威 ライトツーベースヒット 阪神得点！ 阪 4-0 ヤ ランナー：2塁
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OUT
7番 元山 飛優 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 髙寺 望夢 空振り三振 1アウト
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OUT
阪1-0ヤ
5番 大山 悠輔 レフトヒット 阪神得点！ 阪 1-0 ヤ ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 奥川 恭伸 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 内山 壮真 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 田中 陽翔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 古賀 優大 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 髙橋 遥人 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
8番 伏見 寅威 ライトフライ 1アウト
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OUT
5番 岩田 幸宏 空振り三振 3アウト
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OUT
髙橋 遥人 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
4番 Ｄ・サンタナ サードヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 山田 哲人 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 増田 珠 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
7番 元山 飛優 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 髙寺 望夢 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 森下 翔太 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
9番 奥川 恭伸 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 内山 壮真 ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 田中 陽翔 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 近本 光司 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
9番 髙橋 遥人 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 古賀 優大 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 岩田 幸宏 空振り三振 2アウト
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4番 Ｄ・サンタナ サードゴロ 1アウト
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8番 伏見 寅威 サードゴロ 3アウト
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7番 元山 飛優 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 髙寺 望夢 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 山田 哲人 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 増田 珠 見逃し三振 2アウト
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1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 1アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 3アウト
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4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、3塁
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3番 森下 翔太 センターフライ 2アウト ランナー：3塁
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2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁
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1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1塁
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