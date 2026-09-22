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阪神タイガースの元山飛優内野手は21日、甲子園で行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「7番・遊撃」でスタメン出場。延長11回の守備で好プレーを披露した。



2-2の同点で迎えた延長11回表。先頭・蝦名達夫が放った鋭い打球が二遊間を襲ったが、元山が素早く反応した。中前へ抜けそうな打球に追いつくと、そのまま体勢を整えて一塁へ送球。アウトを奪い、先頭打者の出塁を許さなかった。



この回から登板した石井大智もグラブをたたいて好守に反応。その後は2安打を許して一、二塁とされたものの、最後は度会隆輝を空振り三振に仕留め、無失点で切り抜けた。



すると直後の11回裏、1死走者なしから大山悠輔が中川虎大のフォークを捉え、左翼席へ今季17号となるサヨナラ本塁打。阪神が3-2で延長戦を制した。



元山は前日のDeNA戦でも3打点を挙げたほか、守備でも存在感を発揮。この日も3打数1安打1四球と出塁し、今季成績は47試合で打率.252、7打点となっている。

































【動画】うまい！元山飛優、サヨナラ勝利を呼び込んだ好プレー

DAZNベースボールのXより













軽快にして華麗



元山飛優

サヨナラ呼び込む好守



⚾️阪神×DeNA

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【了】