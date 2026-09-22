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2026.09.22 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 4 2 0 0 0 1 7 9 0
ヤクルト 2 0 0 2 0 0 4 5 0
  • OUT

    投手交代：ピッチャー 木下 里都 に代わって 9番 及川 雅貴

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 センターフライ 2アウト

  • OUT

    阪7-4ヤ

    2番 中野 拓夢 センター犠牲フライ 阪神得点！ 阪 7-4 ヤ 1アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 センタースリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 9番 西村 瑠伊斗

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 松本 直樹 に代わって 8番 鈴木 叶

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 荘司 宏太 に代わって 4番 中村 優斗

  • OUT

    4番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 増田 珠 サードライナー 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 キャッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 前川 右京 に代わって 9番 木下 里都

  • OUT

    9番 前川 右京 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：神宮 僚介 に代わって 9番 前川 右京

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 元山 飛優 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 髙寺 望夢 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 内山 壮真 に代わって 9番 荘司 宏太

  • OUT

    9番 内山 壮真 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代打：丸山 翔大 に代わって 9番 内山 壮真

  • OUT

    8番 松本 直樹 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    阪6-4ヤ

    7番 田中 陽翔 左中間ホームラン ヤクルト得点！ 阪 6-4 ヤ

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｄ・サンタナ ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｊ・オスナ サードゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 増田 珠 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 伊藤 将司 に代わって 9番 神宮 僚介

  • OUT

    9番 伊藤 将司 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 元山 飛優 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 丸山 翔大 スリーバント失敗 2アウト

  • OUT

    8番 松本 直樹 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 田中 陽翔 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 髙寺 望夢 センターフライ 3アウト

  • OUT

    阪6-2ヤ

    5番 大山 悠輔 ライト犠牲フライ 阪神得点！ 阪 6-2 ヤ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 松本 健吾 に代わって 9番 丸山 翔大

  • OUT

    阪5-2ヤ

    4番 佐藤 輝明 レフトツーベースヒット 阪神得点！ 阪 5-2 ヤ ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｄ・サンタナ ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    阪4-2ヤ

    2番 増田 珠 左中間ホームラン ヤクルト得点！ 阪 4-2 ヤ

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 伊藤 将司 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー元山 飛優 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 元山 飛優 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 髙寺 望夢 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    阪4-0ヤ

    4番 佐藤 輝明 ライトホームラン 阪神得点！ 阪 4-0 ヤ

  • OUT

    阪2-0ヤ

    3番 森下 翔太 ライトツーベースヒット 阪神得点！ 阪 2-0 ヤ ランナー：2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁

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