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OUT
投手交代：ピッチャー 木下 里都 に代わって 9番 及川 雅貴
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4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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3番 森下 翔太 センターフライ 2アウト
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阪7-4ヤ
2番 中野 拓夢 センター犠牲フライ 阪神得点！ 阪 7-4 ヤ 1アウト
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1番 近本 光司 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
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守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 9番 西村 瑠伊斗
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守備交代：キャッチャー 松本 直樹 に代わって 8番 鈴木 叶
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投手交代：ピッチャー 荘司 宏太 に代わって 4番 中村 優斗
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4番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト
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3番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1塁
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2番 増田 珠 サードライナー 2アウト
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1番 長岡 秀樹 キャッチャーゴロ 1アウト
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投手交代：ピッチャー 代打 前川 右京 に代わって 9番 木下 里都
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9番 前川 右京 セカンドゴロ 3アウト
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代打：神宮 僚介 に代わって 9番 前川 右京
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8番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1、2塁
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7番 元山 飛優 センターヒット ランナー：1塁
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6番 髙寺 望夢 ライトフライ 2アウト
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5番 大山 悠輔 ファーストフライ 1アウト
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投手交代：ピッチャー 代打 内山 壮真 に代わって 9番 荘司 宏太
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9番 内山 壮真 空振り三振 3アウト
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代打：丸山 翔大 に代わって 9番 内山 壮真
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8番 松本 直樹 サードゴロ 2アウト
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OUT
阪6-4ヤ
7番 田中 陽翔 左中間ホームラン ヤクルト得点！ 阪 6-4 ヤ
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6番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1塁
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5番 赤羽 由紘 見逃し三振 1アウト
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4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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3番 森下 翔太 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁
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1番 近本 光司 見逃し三振 1アウト
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4番 Ｄ・サンタナ ファーストファウルフライ 3アウト
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3番 Ｊ・オスナ サードゴロ 2アウト
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2番 増田 珠 見逃し三振 1アウト
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投手交代：ピッチャー 伊藤 将司 に代わって 9番 神宮 僚介
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9番 伊藤 将司 セカンドゴロ 3アウト
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8番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト
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7番 元山 飛優 ショートゴロ 1アウト
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1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 3アウト
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9番 丸山 翔大 スリーバント失敗 2アウト
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8番 松本 直樹 レフトヒット ランナー：1、2塁
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7番 田中 陽翔 センターフライ 1アウト
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6番 岩田 幸宏 レフトヒット ランナー：1塁
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6番 髙寺 望夢 センターフライ 3アウト
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阪6-2ヤ
5番 大山 悠輔 ライト犠牲フライ 阪神得点！ 阪 6-2 ヤ 2アウト ランナー：3塁
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投手交代：ピッチャー 松本 健吾 に代わって 9番 丸山 翔大
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阪5-2ヤ
4番 佐藤 輝明 レフトツーベースヒット 阪神得点！ 阪 5-2 ヤ ランナー：2、3塁
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3番 森下 翔太 デッドボール ランナー：1、2塁
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2番 中野 拓夢 フォアボール ランナー：1塁
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1番 近本 光司 ショートゴロ 1アウト
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5番 赤羽 由紘 ショートゴロ 3アウト
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4番 Ｄ・サンタナ ショートゴロ 2アウト
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3番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 1アウト
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阪4-2ヤ
2番 増田 珠 左中間ホームラン ヤクルト得点！ 阪 4-2 ヤ
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1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 伊藤 将司 空振り三振 3アウト
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8番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1、2塁
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1塁ランナー元山 飛優 盗塁成功 ランナー：2塁
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7番 元山 飛優 センターヒット ランナー：1塁
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6番 髙寺 望夢 ライトフライ 2アウト
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5番 大山 悠輔 ショートフライ 1アウト
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阪4-0ヤ
4番 佐藤 輝明 ライトホームラン 阪神得点！ 阪 4-0 ヤ
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阪2-0ヤ
3番 森下 翔太 ライトツーベースヒット 阪神得点！ 阪 2-0 ヤ ランナー：2塁
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2番 中野 拓夢 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁
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