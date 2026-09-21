アジア大会2026 フェンシングのテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大…

.ag-broadcast{max-width:900px;margin:24px auto;color:#142631;font-family:Arial,"Noto Sans JP",sans-serif;line-height:1.8}
.ag-broadcast *{box-sizing:border-box}.ag-broadcast h2{margin:0 0 16px;font-size:28px;line-height:1.4;color:#071d2d}.ag-broadcast h3{margin:30px 0 12px;border-left:4px solid #087da8;padding-left:10px;color:#071d2d;font-size:21px}.ag-broadcast .lead{background:#f4f7f8;padding:18px;border-radius:8px}.ag-broadcast .note{background:#fff7e8;border-left:4px solid #e59a00;padding:14px;margin:18px 0}.ag-broadcast .venue{background:#eef6f8;padding:14px 16px;margin:18px 0}.ag-broadcast .scroll{width:100%;overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch}.ag-broadcast table{width:100%;min-width:720px;border-collapse:collapse;margin:14px 0 24px}.ag-broadcast th{background:#071d2d;color:#fff}.ag-broadcast th,.ag-broadcast td{padding:10px 11px;border-bottom:1px solid #d7e0e4;vertical-align:top;text-align:left}.ag-broadcast tbody tr:nth-child(even){background:#f8fafb}.ag-broadcast .live{font-weight:bold;color:#b40000}.ag-broadcast .final{font-weight:700}.ag-broadcast small{color:#64747c}.ag-broadcast a{color:#087da8;word-break:break-all}.ag-broadcast .stream-link{font-weight:700;text-decoration:underline;text-underline-offset:2px}.ag-broadcast .unext-cta{margin:22px 0 26px;padding:22px;border:2px solid #071d2d;border-radius:12px;background:#f5f8fa;text-align:center}.ag-broadcast .unext-cta .badge{display:inline-block;margin-bottom:8px;padding:3px 10px;border-radius:999px;background:#071d2d;color:#fff;font-size:13px;font-weight:700}.ag-broadcast .unext-cta .cta-title{margin:0 0 8px;font-size:22px;line-height:1.45;font-weight:700;color:#071d2d}.ag-broadcast .unext-cta .cta-copy{margin:0 auto 16px;max-width:680px}.ag-broadcast .unext-cta .cta-button{display:inline-block;min-width:300px;max-width:100%;padding:14px 22px;border-radius:8px;background:#071d2d;color:#fff!important;font-size:18px;font-weight:700;text-decoration:none;box-shadow:0 4px 0 rgba(0,0,0,.18)}.ag-broadcast .unext-cta .cta-button:hover{opacity:.9;transform:translateY(1px);box-shadow:0 3px 0 rgba(0,0,0,.18)}.ag-broadcast .unext-cta .cta-note{display:block;margin-top:10px;font-size:12px;color:#64747c}@media(max-width:600px){.ag-broadcast h2{font-size:24px}.ag-broadcast h3{font-size:19px}}
アジア大会2026 フェンシングのテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知・名古屋
アジア競技大会 愛知・名古屋2026のフェンシングは、9月22日（火）～9月27日（日）に開催されます。男子・女子ともにフルーレ、エペ、サーブルの個人戦と団体戦が実施され、各種目で予選から準決勝、決勝まで行われます。本記事では、フェンシング男女の競技日程、テレビ放送予定、U-NEXTのネット配信予定をまとめます。
会場：愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］（ホールF）
アジア大会はU-NEXTでライブ配信
今なら超お得に視聴可能！
［PR］
フェンシングのテレビ放送予定
放送日
放送開始
放送予定
中継
現時点で、フェンシングのテレビ放送予定は確認できていません。
※テレビ放送予定は今後追加・変更される場合があります。最新の放送情報はTBS「アジア競技大会2026公式HP」でご確認ください。
フェンシングのネット配信予定
フェンシングはでライブ配信予定です。9月22日の個人戦から9月27日の団体戦まで、男女のフルーレ、エペ、サーブルの配信予定が発表されています。
配信日
配信開始
種目・ラウンド
配信サービス
9月22日（火）
10:00～
男子フルーレ個人 予選・準決勝・決勝
女子エペ個人 予選・準決勝・決勝
9月23日（水）
10:00～
女子フルーレ個人 予選・準決勝・決勝
男子サーブル個人 予選・準決勝・決勝
9月24日（木）
9:00～
男子エペ個人 予選・準決勝・決勝
女子サーブル個人 予選・準決勝・決勝
9月25日（金）
9:00～
男子フルーレ団体 予選・準決勝・決勝
女子エペ団体 予選・準決勝・決勝
9月26日（土）
9:00～
女子フルーレ団体 予選・準決勝・決勝
男子サーブル団体 予選・準決勝・決勝
9月27日（日）
9:00～
男子エペ団体 予選・準決勝・決勝
女子サーブル団体 予選・準決勝・決勝
9月22日からライブ配信
フェンシングをU-NEXTでチェック
U-NEXTではアジア大会のフェンシングをライブ配信。男子・女子のフルーレ、エペ、サーブルの個人戦・団体戦をチェックできます。
※リンク先で最新の配信対象種目・配信時刻をご確認ください。
※U-NEXTの配信予定は、発表済みの情報をもとに掲載しています。最新情報はU-NEXT特設ページをご確認ください。
※U-NEXTの配信開始時刻と大会公式の競技セッション開始時刻が異なる日があります。9月24日の公式競技開始は10:00、9月25日～27日は9:30です。
フェンシングの競技日程
日付
競技時間
種目
ラウンド
9月22日（火）
10:00～15:50
男子フルーレ個人
女子エペ個人
予選
9月22日（火）
17:20～20:10
男子フルーレ個人
女子エペ個人
準決勝・決勝・表彰式
9月23日（水）
10:00～14:50
女子フルーレ個人
男子サーブル個人
予選
9月23日（水）
16:20～19:10
女子フルーレ個人
男子サーブル個人
準決勝・決勝・表彰式
9月24日（木）
10:00～15:30
男子エペ個人
女子サーブル個人
予選
9月24日（木）
17:00～19:50
男子エペ個人
女子サーブル個人
準決勝・決勝・表彰式
9月25日（金）
9:30～12:50
男子フルーレ団体
女子エペ団体
予選
9月25日（金）
14:20～21:10
男子フルーレ団体
女子エペ団体
準決勝・決勝・表彰式
9月26日（土）
9:30～12:30
女子フルーレ団体
男子サーブル団体
予選
9月26日（土）
14:00～19:50
女子フルーレ団体
男子サーブル団体
準決勝・決勝・表彰式
9月27日（日）
9:30～13:50
男子エペ団体
女子サーブル団体
予選
9月27日（日）
15:20～21:10
男子エペ団体
女子サーブル団体
準決勝・決勝・表彰式
※フェンシングは9月22日～24日に個人戦、9月25日～27日に団体戦を実施します。各日、前半セッションで予選、後半セッションで準決勝・決勝などが予定されています。
日程・放送予定について
競技の開催日・セッション時間は、2026年8月19日発表の愛知・名古屋2026大会公式「セッションスケジュール」を一次情報としています。フルーレ、エペ、サーブルの男女個人・団体の種目およびラウンドは、確認済みの競技日程情報をもとに整理しています。
大会公式資料では、競技日程は今後変更される場合があると案内されています。テレビ放送予定・ネット配信予定についても変更となる場合があります。
競技日程：愛知・名古屋2026大会公式資料（2026年8月19日発表）
放送予定：TBS「アジア競技大会2026公式HP」参照
ネット配信予定：U-NEXT「アジア大会 愛知・名古屋」参照
[display-posts posts_per_page="100" tag="アジア大会2026放送予定" image_size="thumbnail"]