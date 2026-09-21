







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、負傷者リスト（IL）からの復帰へ向けて着実に状態を上げている。ティー打撃に続いてコーチが投げるボールを打つ段階まで進んだが、実戦形式の打撃にはまだ移行しておらず、復帰日は確定していない。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョシュ・デイビス記者が言及した。



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デーブ・ロバーツ監督は、大谷が打撃練習を問題なく終えたことを明かした。一方で、グラウンドでの屋外打撃練習やライブBP、投球マシンを使った打撃までは進んでいないと説明している。



大谷はチームの7試合の遠征には同行せず、ロサンゼルスに残って治療を続けていた。その後チームに再合流したものの、地区優勝を決めたシンシナティ・レッズ戦には出場していない。



ロバーツ監督は、実戦復帰前に投手を相手として10〜12打席程度を経験させたい考えを示している。打撃の感覚と試合勘を取り戻したうえで、ラインナップに戻す想定だ。



早期復帰が期待される大谷についてデイビス氏は「彼の不在中、ドジャースは6勝3敗、1試合平均得点約5.3を記録している。回復状況は依然として明るいものだが、球団は現時点で具体的な復帰日を発表していない」と言及した。



順調な回復を見せている大谷だが、まだ最短の23日（日本時間24日）に復帰できるとは決まっていない。ポストシーズンは間近に迫っており、球団は難しい復帰の判断に直面している。











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