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トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手は20日（日本時間21日）、敵地・グローブライフ・フィールドで行われたテキサス・レンジャーズ戦に「4番・三塁」でスタメン出場。5回に勝ち越しの適時打を放った。



2-2の同点で迎えた5回表、1死一、三塁で第3打席に入った岡本は、レンジャーズ先発のジェイコブ・デグロムと対戦。1ボールからの外角のスライダーに食らいつくと、打球は中前へ抜けた。三塁走者が生還し、ブルージェイズが3-2と勝ち越した。岡本にとって、デグロムとはこの日が初対戦だった。



初回の第1打席は遊ゴロ、3回の第2打席は二飛に倒れていたが、3打席目で結果を残した。デグロムはサイ・ヤング賞を2度受賞している右腕。その難敵から放った一打が、結果的に決勝打となった。



岡本はこの日、5打数1安打1打点。3試合連続安打とし、今季成績は打率.235、33本塁打、89打点となった。



ブルージェイズは初回にネーサン・ルークスの犠飛で先制し、3回にもショーン・キーズの適時二塁打で加点。4回にジェイク・バーガーの2ランで同点に追いつかれたが、直後の5回に岡本が勝ち越し打を放つと、7回には一挙4点を加えて突き放した。



ブルージェイズは7-2で勝利し、連敗を「2」でストップ。ポストシーズン進出を争う中、4番に入った岡本の一打が大きな勝利を呼び込んだ。

































【動画】“惑星最強”デグロム撃ち！ 岡本和真の決勝タイムリーがこちら

MLB JapanのXより













【決勝打】岡本和真 勝ち越しタイムリー💥

"惑星最強" デグロムからの一打！



同点の5回裏 一死一、三塁のチャンス

センターへ抜けるタイムリーヒット！

ブルージェイズ の連敗を止める決勝打となりました🙌

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【了】