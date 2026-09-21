ロッテは21日、18時に開始予定だった西武戦（ZOZOマリンスタジアム）の振替試合を10月6日に18時から行うと発表した。
これでロッテは9月25日の西武戦（ベルーナドーム）から12連戦でシーズンを終えることになった。
▼ ロッテの12連戦の日程
9月25日（金）vs西武（ベルーナドーム / 18時00分開始）
9月26日（土）vs西武（ベルーナドーム / 14時00分開始）
9月27日（日）vs日本ハム（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）
9月28日（月）vs日本ハム（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）
9月29日（火）vs楽天（楽天モバイル / 18時00分開始）
9月30日（水）vs楽天（楽天モバイル / 18時00分開始）
10月1日（木）vs日本ハム（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）
10月2日（金）vsソフトバンク（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）
10月3日（土）vsソフトバンク（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）
10月4日（日）vs楽天（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）
10月5日（月）vs西武（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）
10月6日（火）vs西武（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）