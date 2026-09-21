バスケBリーグ2026-27はどこで見られる？ 地上波・テレビ放送・ネット配信…

「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASON」が2026年9月22日に開幕する。今季からB.LEAGUEは「B.LEAGUE PREMIER（B.PREMIER）」「B.LEAGUE ONE（B.ONE）」「B.LEAGUE NEXT（B.NEXT）」の3カテゴリーに刷新される。
Bリーグ2026-27はテレビ放送とネット配信で視聴できる。開幕戦のアルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングスはテレビ朝日系列で全国地上波生中継され、NHKでも一部試合を放送予定。U-NEXTではB.PREMIERとB.ONEの公式戦全試合が見放題でライブ配信される。
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Bリーグ2026-27はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信
Bリーグ2026-27は、テレビ朝日系列とNHKのテレビ放送、U-NEXTのネット配信で視聴できる。テレビ放送は一部試合のみだが、U-NEXTではB.PREMIERとB.ONEの公式戦全試合が配信予定となっている。
U-NEXTB.PREMIER・B.ONE 公式戦全試合B.PREMIERはポストシーズンを含む最大803試合、B.ONEは最大798試合を見放題ライブ配信。無料トライアル期間中を含む月額プラン会員は追加料金なし。
テレビ朝日系列B.PREMIER開幕戦を全国地上波生中継9月22日のアルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングスを13:45から全国放送。
NHK（地上波・BS）B.PREMIER・B.ONE・B.NEXTを一部放送各カテゴリーの公式戦を一部放送予定。
Bリーグ2026-27 開幕WEEKの地上波・テレビ放送予定
開幕WEEKで現時点までに確認できるテレビ朝日系列・NHKの主なテレビ放送予定は以下の通り。
9月22日（火）14:00 TIP OFF ／ 13:45放送開始アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングステレビ朝日系列・全国地上波
9月27日（日）13:00 TIP OFF茨城ロボッツ vs 三遠ネオフェニックスNHK（水戸放送局）13:05 TIP OFF神戸ストークス vs 大阪エヴェッサNHK（神戸放送局）
※テレビ放送は全試合ではありません。放送予定は追加・変更となる場合があります。
Bリーグ2026-27のU-NEXTネット配信予定
U-NEXTではB.PREMIERのポストシーズンを含む最大803試合、B.ONE最大798試合を見放題でライブ配信する。U-NEXT月額プラン会員は無料トライアル期間中を含め、対象試合を追加料金なしで視聴できる。
現時点でU-NEXT特設ページに掲載されている直近の配信開始時刻は以下の通り。なお、この「配信開始時刻」とB.LEAGUE公式の「試合開始時刻」は異なる。
U-NEXTで確認できる直近の配信開始時刻9月22日 13:00～
アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングス9月22日 15:35～
徳島ガンバロウズ vs 横浜エクセレンス9月23日 13:50～
徳島ガンバロウズ vs 横浜エクセレンス9月23日 13:50～
アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングス
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B.PREMIER 開幕WEEK 試合日程・配信予定
B.PREMIERは9月22日の「アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングス」で開幕。以下は9月22日から27日までの開幕WEEK全26試合。各時刻は試合開始時刻。
B.PREMIER
9月22日（火）
14:00アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングス
9月23日（水）
14:05アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングス
19:05長崎ヴェルカ vs 島根スサノオマジック
9月24日（木）
19:05群馬クレインサンダーズ vs アルティーリ千葉
9月25日（金）
18:35京都ハンナリーズ vs 滋賀レイクス
18:45佐賀バルーナーズ vs 広島ドラゴンフライズ
19:05茨城ロボッツ vs 三遠ネオフェニックス
19:05東京サンロッカーズ vs 千葉ジェッツ
19:05長崎ヴェルカ vs 島根スサノオマジック
9月26日（土）
13:05信州ブレイブウォリアーズ vs 富山グラウジーズ
14:05レバンガ北海道 vs シーホース三河
14:05仙台89ERS vs 秋田ノーザンハピネッツ
14:05神戸ストークス vs 大阪エヴェッサ
15:05宇都宮ブレックス vs 横浜ビー・コルセアーズ
15:05群馬クレインサンダーズ vs アルティーリ千葉
16:05東京サンロッカーズ vs 千葉ジェッツ
18:05川崎ブレイブサンダース vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
9月27日（日）
13:00茨城ロボッツ vs 三遠ネオフェニックス
13:05レバンガ北海道 vs シーホース三河
13:05仙台89ERS vs 秋田ノーザンハピネッツ
13:05神戸ストークス vs 大阪エヴェッサ
14:05信州ブレイブウォリアーズ vs 富山グラウジーズ
14:05佐賀バルーナーズ vs 広島ドラゴンフライズ
14:35京都ハンナリーズ vs 滋賀レイクス
15:05宇都宮ブレックス vs 横浜ビー・コルセアーズ
16:05川崎ブレイブサンダース vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
※表中の時刻は試合開始時刻。U-NEXTの配信開始時刻とは異なる場合があります。試合日程・開始時刻・配信予定は変更となる場合があります。
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B.ONE 開幕WEEK 試合日程・配信予定
B.ONEは9月22日の「徳島ガンバロウズ vs 横浜エクセレンス」で開幕。以下は9月22日から27日までの開幕WEEK全24試合。各時刻は試合開始時刻。
B.ONE
9月22日（火）
15:50徳島ガンバロウズ vs 横浜エクセレンス
9月23日（水）
14:05徳島ガンバロウズ vs 横浜エクセレンス
9月25日（金）
19:05トライフープ岡山 vs 越谷アルファーズ
9月26日（土）
14:05新潟アルビレックスBB vs 金沢サムライズ
14:05岐阜スゥープス vs 福井ブローウィンズ
14:05ベルテックス静岡 vs ファイティングイーグルス名古屋
14:05トライフープ岡山 vs 越谷アルファーズ
14:30愛媛オレンジバイキングス vs 青森ワッツ
15:05岩手ビッグブルズ vs 山形ワイヴァンズ
15:05さいたまブロンコス vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
15:05熊本ヴォルターズ vs 香川ファイブアローズ
15:05鹿児島レブナイズ vs ライジングゼファー福岡
17:05アースフレンズ東京Z vs 立川ダイス
17:30バンビシャス奈良 vs 福島ファイヤーボンズ
9月27日（日）
12:40岩手ビッグブルズ vs 山形ワイヴァンズ
13:05鹿児島レブナイズ vs ライジングゼファー福岡
14:05新潟アルビレックスBB vs 金沢サムライズ
14:05岐阜スゥープス vs 福井ブローウィンズ
14:05ベルテックス静岡 vs ファイティングイーグルス名古屋
14:05バンビシャス奈良 vs 福島ファイヤーボンズ
14:05愛媛オレンジバイキングス vs 青森ワッツ
14:05熊本ヴォルターズ vs 香川ファイブアローズ
15:05さいたまブロンコス vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
15:05アースフレンズ東京Z vs 立川ダイス
※表中の時刻は試合開始時刻。U-NEXTの配信開始時刻とは異なる場合があります。最新の日程・配信情報はB.LEAGUE公式サイトおよびU-NEXT公式サイトをご確認ください。
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U-NEXTでは、2026-27シーズンのB.PREMIERとB.ONEの公式戦を見放題でライブ配信する。U-NEXT月額プラン会員は無料トライアル期間中を含め、対象試合を追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTのB.LEAGUE特設ページから新規登録する場合は31日間無料トライアルの対象。無料期間終了後は通常料金で自動更新される。
スマートフォン、タブレット、パソコンのほか、対応するスマートテレビ、Fire TVシリーズ、Chromecast、Apple TV、PlayStation 4／5などでも視聴できる。
試合日程・放送・配信予定について
本ページでは、B.LEAGUE公式で発表されている試合日程・試合開始時刻・放送予定と、U-NEXTが発表している配信情報をもとに掲載している。
U-NEXT特設ページに表示される「配信開始時刻」とB.LEAGUE公式の「試合開始時刻」は異なる場合がある。開幕WEEKの日程欄では原則としてB.LEAGUE公式の試合開始時刻を掲載している。
※試合日程、試合開始時刻、テレビ放送、ネット配信予定は変更となる場合があります。最新情報はB.LEAGUE公式サイトおよび各放送・配信サービスをご確認ください。