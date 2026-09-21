バスケBリーグ2026-27はどこで見られる？ 地上波・テレビ放送・ネット配信…









「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASON」が2026年9月22日に開幕する。今季からB.LEAGUEは「B.LEAGUE PREMIER（B.PREMIER）」「B.LEAGUE ONE（B.ONE）」「B.LEAGUE NEXT（B.NEXT）」の3カテゴリーに刷新される。

Bリーグ2026-27はテレビ放送とネット配信で視聴できる。開幕戦のアルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングスはテレビ朝日系列で全国地上波生中継され、NHKでも一部試合を放送予定。U-NEXTではB.PREMIERとB.ONEの公式戦全試合が見放題でライブ配信される。

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Bリーグ2026-27は、テレビ朝日系列とNHKのテレビ放送、U-NEXTのネット配信で視聴できる。テレビ放送は一部試合のみだが、U-NEXTではB.PREMIERとB.ONEの公式戦全試合が配信予定となっている。

U-NEXTB.PREMIER・B.ONE 公式戦全試合B.PREMIERはポストシーズンを含む最大803試合、B.ONEは最大798試合を見放題ライブ配信。無料トライアル期間中を含む月額プラン会員は追加料金なし。テレビ朝日系列B.PREMIER開幕戦を全国地上波生中継9月22日のアルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングスを13:45から全国放送。NHK（地上波・BS）B.PREMIER・B.ONE・B.NEXTを一部放送各カテゴリーの公式戦を一部放送予定。Bリーグ2026-27 開幕WEEKの地上波・テレビ放送予定

開幕WEEKで現時点までに確認できるテレビ朝日系列・NHKの主なテレビ放送予定は以下の通り。

9月22日（火）14:00 TIP OFF ／ 13:45放送開始アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングステレビ朝日系列・全国地上波9月27日（日）13:00 TIP OFF茨城ロボッツ vs 三遠ネオフェニックスNHK（水戸放送局）13:05 TIP OFF神戸ストークス vs 大阪エヴェッサNHK（神戸放送局）

※テレビ放送は全試合ではありません。放送予定は追加・変更となる場合があります。

Bリーグ2026-27のU-NEXTネット配信予定

U-NEXTではB.PREMIERのポストシーズンを含む最大803試合、B.ONE最大798試合を見放題でライブ配信する。U-NEXT月額プラン会員は無料トライアル期間中を含め、対象試合を追加料金なしで視聴できる。

現時点でU-NEXT特設ページに掲載されている直近の配信開始時刻は以下の通り。なお、この「配信開始時刻」とB.LEAGUE公式の「試合開始時刻」は異なる。

U-NEXTで確認できる直近の配信開始時刻9月22日 13:00～アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングス9月22日 15:35～徳島ガンバロウズ vs 横浜エクセレンス9月23日 13:50～徳島ガンバロウズ vs 横浜エクセレンス9月23日 13:50～アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングスPRB.PREMIER・B.ONEをU-NEXTで公式戦全試合を見放題ライブ配信。まずは31日間無料トライアル［PR］B.PREMIER 開幕WEEK 試合日程・配信予定

B.PREMIERは9月22日の「アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングス」で開幕。以下は9月22日から27日までの開幕WEEK全26試合。各時刻は試合開始時刻。

B.PREMIER9月22日（火）14:00アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングス9月23日（水）14:05アルバルク東京 vs 琉球ゴールデンキングス19:05長崎ヴェルカ vs 島根スサノオマジック9月24日（木）19:05群馬クレインサンダーズ vs アルティーリ千葉9月25日（金）18:35京都ハンナリーズ vs 滋賀レイクス18:45佐賀バルーナーズ vs 広島ドラゴンフライズ19:05茨城ロボッツ vs 三遠ネオフェニックス19:05東京サンロッカーズ vs 千葉ジェッツ19:05長崎ヴェルカ vs 島根スサノオマジック9月26日（土）13:05信州ブレイブウォリアーズ vs 富山グラウジーズ14:05レバンガ北海道 vs シーホース三河14:05仙台89ERS vs 秋田ノーザンハピネッツ14:05神戸ストークス vs 大阪エヴェッサ15:05宇都宮ブレックス vs 横浜ビー・コルセアーズ15:05群馬クレインサンダーズ vs アルティーリ千葉16:05東京サンロッカーズ vs 千葉ジェッツ18:05川崎ブレイブサンダース vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ9月27日（日）13:00茨城ロボッツ vs 三遠ネオフェニックス13:05レバンガ北海道 vs シーホース三河13:05仙台89ERS vs 秋田ノーザンハピネッツ13:05神戸ストークス vs 大阪エヴェッサ14:05信州ブレイブウォリアーズ vs 富山グラウジーズ14:05佐賀バルーナーズ vs 広島ドラゴンフライズ14:35京都ハンナリーズ vs 滋賀レイクス15:05宇都宮ブレックス vs 横浜ビー・コルセアーズ16:05川崎ブレイブサンダース vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

※表中の時刻は試合開始時刻。U-NEXTの配信開始時刻とは異なる場合があります。試合日程・開始時刻・配信予定は変更となる場合があります。

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B.ONEは9月22日の「徳島ガンバロウズ vs 横浜エクセレンス」で開幕。以下は9月22日から27日までの開幕WEEK全24試合。各時刻は試合開始時刻。

B.ONE9月22日（火）15:50徳島ガンバロウズ vs 横浜エクセレンス9月23日（水）14:05徳島ガンバロウズ vs 横浜エクセレンス9月25日（金）19:05トライフープ岡山 vs 越谷アルファーズ9月26日（土）14:05新潟アルビレックスBB vs 金沢サムライズ14:05岐阜スゥープス vs 福井ブローウィンズ14:05ベルテックス静岡 vs ファイティングイーグルス名古屋14:05トライフープ岡山 vs 越谷アルファーズ14:30愛媛オレンジバイキングス vs 青森ワッツ15:05岩手ビッグブルズ vs 山形ワイヴァンズ15:05さいたまブロンコス vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ15:05熊本ヴォルターズ vs 香川ファイブアローズ15:05鹿児島レブナイズ vs ライジングゼファー福岡17:05アースフレンズ東京Z vs 立川ダイス17:30バンビシャス奈良 vs 福島ファイヤーボンズ9月27日（日）12:40岩手ビッグブルズ vs 山形ワイヴァンズ13:05鹿児島レブナイズ vs ライジングゼファー福岡14:05新潟アルビレックスBB vs 金沢サムライズ14:05岐阜スゥープス vs 福井ブローウィンズ14:05ベルテックス静岡 vs ファイティングイーグルス名古屋14:05バンビシャス奈良 vs 福島ファイヤーボンズ14:05愛媛オレンジバイキングス vs 青森ワッツ14:05熊本ヴォルターズ vs 香川ファイブアローズ15:05さいたまブロンコス vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ15:05アースフレンズ東京Z vs 立川ダイス

※表中の時刻は試合開始時刻。U-NEXTの配信開始時刻とは異なる場合があります。最新の日程・配信情報はB.LEAGUE公式サイトおよびU-NEXT公式サイトをご確認ください。

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U-NEXTでは、2026-27シーズンのB.PREMIERとB.ONEの公式戦を見放題でライブ配信する。U-NEXT月額プラン会員は無料トライアル期間中を含め、対象試合を追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTのB.LEAGUE特設ページから新規登録する場合は31日間無料トライアルの対象。無料期間終了後は通常料金で自動更新される。

スマートフォン、タブレット、パソコンのほか、対応するスマートテレビ、Fire TVシリーズ、Chromecast、Apple TV、PlayStation 4／5などでも視聴できる。

本ページでは、B.LEAGUE公式で発表されている試合日程・試合開始時刻・放送予定と、U-NEXTが発表している配信情報をもとに掲載している。

U-NEXT特設ページに表示される「配信開始時刻」とB.LEAGUE公式の「試合開始時刻」は異なる場合がある。開幕WEEKの日程欄では原則としてB.LEAGUE公式の試合開始時刻を掲載している。

※試合日程、試合開始時刻、テレビ放送、ネット配信予定は変更となる場合があります。最新情報はB.LEAGUE公式サイトおよび各放送・配信サービスをご確認ください。