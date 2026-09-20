







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、右上腕二頭筋と左膝の故障からの復帰へ向けて順調に状態を上げている。しかし、地区優勝を決めたドジャースは、大谷の復帰を急ぐべきではない。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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大谷はチームの地区優勝を決めたシンシナティへの遠征には同行せず、ロサンゼルスに残ってリハビリを続けていた。右上腕二頭筋と左膝の回復を進めながら、段階的に打撃練習も再開している。



デーブ・ロバーツ監督によれば、大谷はティー打撃を行っており、今後はコーチが投げるボールを打つメニューへ移行する予定だという。現時点で痛みはなく、必要な調整をすべてこなしている。



一方で、ドジャースは大谷がレギュラーシーズン中に復帰できなかった場合でも、状態さえ整っていればポストシーズンで起用する方針だ。ブランドン・ゴームズGMは、実戦出場の有無よりも健康な状態で準備できていることを優先するとしている。



状態が心配される大谷についてエスピナル氏は「もし彼が完全にスイングでき、ポストシーズンに向けて打撃感覚を調整できるのであれば、起用する価値はある。しかし、ドジャースはいかなる場合でも慎重を期すことになるだろう」と言及した。



確かに、地区優勝を決めたドジャースは、大谷をレギュラーシーズン中に復帰させる必要がないかもしれない。しかし、実戦感覚がないままポストシーズンを迎えることにも不安があり、球団は難しい判断を迫られるだろう。











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