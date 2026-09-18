ロッテは18日、同日の12時00分からマリーンズオンラインストアで今シーズン限りでの現役引退を発表した唐川侑己投手の引退メモリアルグッズの受注販売を行うことになったと発表した。

今回販売される記念グッズは歴代ビジュアルや直筆メッセージを用いたアイテムに加え、歴代の顔写真をデザインしたグッズや、唐川投手自身がデザイン監修を務めた「花」をモチーフにしたアイテムなど計9種のデザインがラインナップされている。

なお、10月3日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）では、唐川投手の引退セレモニーを実施。

販売はマリーンズオンラインストアで9月18日12時00分から27日23時59分まで受注。詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ 唐川侑己投手コメント

「引退記念グッズのデザインの一つを監修させていただきました。引退会見でもお話しした『花』をモチーフに、僕の19年間の軌跡や、これまで支えてくださった皆さまへの感謝の気持ちなど、僕自身の思いをお伝えし、それをデザインにしていただきました。思いを形にしていただいた、僕にとっても特別なデザインになっていますので、皆さまにも思い出の一つにしていただけたら嬉しいです」

▼ 唐川侑己投手 引退メモリアルグッズ 展開デザイン（計9種）

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▼ 唐川侑己投手 引退メモリアルグッズ 商品一例

・Tシャツ（デザイン：歴代ビジュアル／メインビジュアル／直筆メッセージ／歴代顔写真／歴代ユニホーム、サイズ：S、M、L、XL）：3,800円 ※メインビジュアル4,400円、歴代ユニホームデザイン4,200円

・フェイスタオル（デザイン：歴代ビジュアル／メインビジュアル／直筆メッセージ／歴代顔写真／歴代ユニホーム／パ・リーグTVサムネイル）：2,000円 ※歴代ユニホームデザインのみ2,200円

※一部アイテムは、後日マリーンズストア店頭で販売予定