







17日、千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の試合前、セレモニアルピッチが行われ、アニメ「ダイヤのA」とのスペシャルコラボイベントとして来場した沢村栄純役を務める声優の逢坂良太さん、御幸一也役を務める櫻井孝宏さん、倉持洋一役を務める浅沼晋太郎さんが登場した。







沢村栄純役･逢坂良太さんは、「気合いを入れてキャッチャーミットめがけて投げ込みました！無事に届いてホッとしています。今日のピッチングは…自己採点75点ですね！今回初めてZOZOマリンのマウンドに立たせていただきましたが、実際のスケールの大きさに圧倒されました。



ファンの皆さんの熱気やワクワク感、チームとの一体感を肌で感じることができ、本当に素晴らしい景色を見させていただきました。ありがとうございました！」



御幸一也役･櫻井孝宏さんも「本来はどっしり構えなきゃいけないキャッチャー役なのに、本物の球場の空気に圧倒されて終始フワフワしちゃいました（笑）。プロの試合の空気を味わいながらあのマウンドに立てたこと、本当に奇跡みたいで嬉しかったです！」



倉持洋一役･浅沼晋太郎さんは「今回は珍しくバッター役だったんですが、ピッチャー沢村の剛速球を目の当たりにしました（笑）。手加減なしで悔しかったですが、打席からの景色は最高でした！今回のイベントを通して、球場で野球の楽しさを知ってくれたら嬉しいです！」とコメントしている。































【拡大写真】「ダイヤのA」コラボの逢坂良太さん、櫻井孝宏さん、浅沼晋太郎さん始球式の様子



[caption id="attachment_290404" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

















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