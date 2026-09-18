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【広 1-2 阪】
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試合終了
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OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 中村 奨成 に代わって 3番 辰見 鴻之介
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OUT
3番 中村 奨成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 菊池 涼介 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 木浪 聖也 に代わって 7番 熊谷 敬宥
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OUT
投手交代：ピッチャー 及川 雅貴 に代わって 6番 工藤 泰成
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OUT
5番 大山 悠輔 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 森下 翔太 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 佐々木 泰 に代わって 6番 名原 典彦
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OUT
守備交代：サード 坂倉 将吾 に代わって 5番 佐々木 泰
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OUT
守備交代：ファースト 代走 名原 典彦 に代わって 4番 坂倉 将吾
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 秋山 翔吾 に代わって 8番 遠藤 淳志
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OUT
9番 持丸 泰輝 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
広1-2阪
8番 秋山 翔吾 ファーストゴロ 広島得点！ 広 1-2 阪 2アウト ランナー：3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｒ・ドリス に代わって 6番 及川 雅貴
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OUT
代打：森下 暢仁 に代わって 8番 秋山 翔吾
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OUT
7番 勝田 成 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｅ・モンテロ に代わって 6番 名原 典彦
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OUT
6番 Ｅ・モンテロ センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
ショート 木浪 聖也が落球 ランナー：1塁
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OUT
5番 佐々木 泰 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 髙寺 望夢 に代わって 6番 Ｒ・ドリス
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OUT
守備交代：レフト 前川 右京 に代わって 9番 髙寺 望夢
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 髙寺 望夢 レフトフライ 1アウト
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OUT
代打：大竹 耕太郎 に代わって 9番 髙寺 望夢
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OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
3番 中村 奨成 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 菊池 涼介 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 伏見 寅威 セカンドフライ 3アウト
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OUT
7番 木浪 聖也 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 前川 右京 見逃し三振 1アウト
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 末包 昇大 に代わって 9番 持丸 泰輝
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OUT
1番 大盛 穂 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 末包 昇大 セカンドフライ 2アウト
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OUT
代打：石原 貴規 に代わって 9番 末包 昇大
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OUT
8番 森下 暢仁 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 勝田 成 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートライナー 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 サードフライ 1アウト
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OUT
9番 大竹 耕太郎 サードライナー 3アウト
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OUT
8番 伏見 寅威 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 木浪 聖也 ショートライナー 2アウト
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OUT
6番 前川 右京 センターフライ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
広0-2阪
5番 大山 悠輔 センターヒット 阪神得点！ 広 0-2 阪 ランナー：1、2塁
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OUT
広0-1阪
4番 佐藤 輝明 ライトヒット 阪神得点！ 広 0-1 阪 ランナー：1、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 中村 奨成 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 近本 光司 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 大竹 耕太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 伏見 寅威 見逃し三振 1アウト
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OUT
9番 石原 貴規 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 森下 暢仁 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 勝田 成 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 木浪 聖也 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 前川 右京 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 Ｅ・モンテロ センターフライ 3アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 1アウト
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4番 佐藤 輝明 ショートゴロ 3アウト
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3番 森下 翔太 センターヒット ランナー：1塁
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2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト
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1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
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3番 中村 奨成 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 1アウト
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