16日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ－楽天の試合前に和田アキ子さんとお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおさんがセレモニアルピッチを行った。

今回の様子は、TBSテレビ系列で放送中の番組「アッコとジャンボ」で放送予定となっている。

▼ 和田アキ子さん

「今回は『アッコとジャンボ』として始球式のお話をいただいて、すっごく嬉しかったです。実は本番に向けて、家でも公園でもたくさん練習しました。「届いてほしい」と思っていたんですが、投げた瞬間「あぁー」と思いました。自分でもとても悔しかったです。でも、ジャンボと一緒にバラエティとして、お客様を楽しませることを一番に考えていましたので、お客様が楽しんでくださったなら、めっちゃ嬉しいです。また機会があったら頑張ります」

▼ ジャンボたかおさん

「 アッコさんは本当にすごく練習していました。投球は惜しかったですけど、皆さん盛り上がっていましたので、良かったです。それにアッコさん、全芸能人で史上初じゃないですか？「もう一回！もう一回！ごめん、もう一回投げる！」って。最後には「ジャンボ！座って！」って言われて、始球式のゲリラおかわりですよ（笑）。今から我々でマリーンズの偉い方のところに行って、来年の始球式を予約しておきましょう（笑）。またぜひやりたいですね 」