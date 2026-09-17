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【ソ 7-1 オ】
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試合終了
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OUT
7番 内藤 鵬 サードライナー 3アウト
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OUT
6番 杉本 裕太郎 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 太田 椋 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｒ・オスナ に代わって 10番 杉山 一樹
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OUT
守備交代：DH 代走 緒方 理貢 に代わって 3番 緒方 理貢
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OUT
守備交代：ライト 代走 川村 友斗 に代わって 5番 川村 友斗
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OUT
ソ7-1オ
7番 牧原 大成 レフト犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 7-1 オ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 博志 に代わって 10番 権田 琉成
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OUT
ソ6-1オ
6番 川瀬 晃 ライトヒット ソフトバンク得点！ ソ 6-1 オ ランナー：1、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 柳町 達 に代わって 5番 川村 友斗
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OUT
ソ5-1オ
ピッチャー 博志が悪送球 ソフトバンク得点！ ソ 5-1 オ ランナー：1、3塁
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OUT
ソ4-1オ
5番 柳町 達 ピッチャーエラー ランナー：1、3塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 1アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 柳田 悠岐 に代わって 3番 緒方 理貢
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OUT
3番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 山岡 泰輔 に代わって 10番 博志
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OUT
3番 来田 涼斗 サードフライ 3アウト
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OUT
2番 宗 佑磨 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｄ・ヘルナンデス に代わって 10番 Ｒ・オスナ
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OUT
1番 正木 智也 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 海野 隆司 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
セカンド 太田 椋が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
7番 牧原 大成 セカンドエラー ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 東山 玲士 に代わって 10番 山岡 泰輔
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OUT
9番 堀 柊那 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 渡部 遼人 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 内藤 鵬 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 豪太 に代わって 10番 Ｄ・ヘルナンデス
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OUT
6番 川瀬 晃 レフトフライ 3アウト
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OUT
5番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
セカンド 太田 椋がファンブル ランナー：1塁
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OUT
3番 柳田 悠岐 セカンドエラー ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 富山 凌雅 に代わって 10番 東山 玲士
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OUT
6番 杉本 裕太郎 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 晴 に代わって 10番 鈴木 豪太
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OUT
2番 近藤 健介 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 庄子 雄大 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
ソ4-1オ
富山 凌雅 がワイルドピッチ ソフトバンク得点！ ソ 4-1 オ
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OUT
8番 海野 隆司 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
ソ3-1オ
7番 牧原 大成 ライトスリーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 3-1 オ ランナー：3塁
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OUT
6番 川瀬 晃 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 曽谷 龍平 に代わって 10番 富山 凌雅
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OUT
ソ1-1オ
5番 柳町 達 ライトヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-1 オ ランナー：1、2塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 来田 涼斗 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
2番 宗 佑磨 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 龍馬 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
9番 堀 柊那 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
2番 近藤 健介 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 庄子 雄大 センターフライ 2アウト
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OUT
8番 海野 隆司 ライトフライ 1アウト
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OUT
8番 渡部 遼人 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 内藤 鵬 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 杉本 裕太郎 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
7番 牧原 大成 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 川瀬 晃 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 柳町 達 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 来田 涼斗 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
2番 宗 佑磨 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 柳田 悠岐 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 近藤 健介 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 正木 智也 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 西川 龍馬 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 堀 柊那 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
8番 渡部 遼人 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 内藤 鵬 セカンドフライ 1アウト
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OUT
6番 杉本 裕太郎 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
ソ0-1オ
5番 紅林 弘太郎 レフトホームラン オリックス得点！ ソ 0-1 オ
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OUT
9番 庄子 雄大 ショートフライ 3アウト
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OUT
8番 海野 隆司 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 牧原 大成 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 川瀬 晃 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1塁ランナー宗 佑磨 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
3番 来田 涼斗 空振り三振 2アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 宗 佑磨 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 龍馬 ショートファウルフライ 1アウト
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OUT
5番 柳町 達 ショートフライ 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 柳田 悠岐 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 近藤 健介 キャッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 ファーストフライ 1アウト
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