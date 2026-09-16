「オオタニ不在でも確実に結果を出す」大谷翔平、衝撃のポストシーズン不…









大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が負傷者リスト（IL）入りとなっている中、打撃練習を再開する見通しとなった。復帰に近づく大谷だが、不在のままでもドジャースにはワールドシリーズで勝てる戦力が整っているとの見方もある。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。



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大谷は複数の故障を抱え、球団がIL入りを決断するまでの間に、出場可能だった7試合のうち6試合を欠場していた。現在は十分な休養を取りながら、復帰へ向けた準備を進めている。



まず問題となったのが左膝で、7月以降は投手として登板できていない。最後の先発登板は7月3日（日本時間4日）で、残り日程を考えると今季中に再びマウンドへ戻る可能性は低いとみられている。



さらに、オールスター・ブレイク後には右上腕二頭筋の問題も明らかになった。その後、状態は悪化し、首にも影響が及んだことで最終的にIL入りへつながった。



早期の復帰が待望される大谷だが、コロマ氏は「ドジャースが3連覇を目指す中、彼は最も重要な選手であるだけに、IL入りと十分な回復期間を経て、本来の調子を取り戻すことを期待している。とはいえ、チームには依然として並外れた才能を持つ選手たちが揃っており、大谷不在でも確実に結果を出す能力は備わっている」と言及した。



確かにドジャースには十分な戦力が備わっていることは事実だ。しかし、ワールドシリーズ3連覇への道のりは険しく、大谷の力が必要不可欠となる局面が訪れるはずだ。











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