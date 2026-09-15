元イングランド代表DFでチェルシーOBのジョン・テリー氏が、古巣クラブへ守備のアドバイスをした。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同氏のコメントを伝えている。

今夏シャビ・アロンソ監督を招へいしたチェルシーは、4試合が消化したプレミアリーグで2勝1分1敗の6位に位置している。リーグ2位の総得点「10」を記録している一方で、守備に課題を残しており、すでに9失点を喫しており、EFLカップ（カラバオカップ）3回戦のリーズ戦ではも6－3と乱打戦を演じるなど、守備の安定感が求められている。

そんななかテリー氏は自身のYoutubeチャンネルでプレミアリーグ第4節ハル・シティ戦を振り返った際に、チェルシーの守備について言及。基本に立ち返る必要性を説いている。

「ボールを保持してプレーする時は、落ち着いてプレーしなければならない。しかし、相手のチャンスの時、特に相手がエリア内にクロスやロングスローを放り込んでくる時は、その局面で勝たなければならない」

「つまり、ブロック、タックル、ヘディングでのクリアといった基本のプレーが大切だ。これらのプレーで、ボールを遠くに飛ばし、チームメイトを支える必要がある。それこそが真の基本であり、今のサッカーではあまり見られない」

「観客が求めているのは、体を張ってボールに飛び込み、足に当ててCKに逃げるようなプレーだ。私がタックルを決めたり、力強いヘディングをした時、サポーターが大喜びしていたのを覚えている。DFとしてそういったプレーこそが、血を沸き立たせるものであるんだ」